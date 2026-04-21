21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Altay'da kongre tarihi netleşti

Kümede kalmayı garantileyen Altay, 11 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gidiyor. Son 1 yılda 3'üncü kez sandık kurulacak kulüpte, başkan Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor.

calendar 21 Nisan 2026 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da yönetim olağanüstü genel kurul tarihini belirledi.

Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs Pazartesi günü yeni yönetimini belirleyecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre, siyah-beyazlı kulübün son 1 yıldaki 3'üncü genel kurulu olacak. İzmir temsilcisinde 28 Mayıs 2025'te Yüksel Gürüz başkanlığa seçilmiş, 2 ay sonra üyelerin başlattığı imza kampanyası nedeniyle istifa etmişti. 

Altay'da 23 Ağustos 2025'te yapılan olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan Sinan Kanlı, mali sorunlar nedeniyle sezon ortasında görevi bırakma kararı aldı. Kulüpte 26 Aralık 2025'te yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca yönetim görevde kalıp sezonu tamamladı.

Son kongrede aday çıkmaması nedeniyle zorunlu yapılacak bu seçimde Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Kanlı, Afyonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene daha farklı bir planlama ve yapılanma ile güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
