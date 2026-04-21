Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat şoku!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.



Sarı-lacivertliler, 2025/26 sezonunda kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.



Takıma birçok yıldız ismi kazandıran Fenerbahçe, çok sayıda futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.



Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Faslı orta saha oyuncusu, La Liga ekibi Real Betis'e kiralandı.



Betis'in sezon sonunda bonservisini alacağı konuşulan Amrabat ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'te kalma ihtimalinin azaldığını yazdı.



REAL BETIS'TE KALMA İHTİMALİ AZALDI



AS kaynaklı haberde; Faslı futbolcunun Avrupa'da gösterdiği istirarsız performansı ve yüksek maaşının, oyuncunun bonservisinin alınmasını zorlaştırdığı vurgulandı.



Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Amrabat'a yönelik sayısız övgüsüne rağmen Faslı futbolcunun istikrarsız performansının herkesi ikna edemediği kaydedildi.



İspanyol kulübünün yine de Sofyan Amrabat'ın bonservisini alma ihtimalini değerlendirdiği ve Fenerbahçe ile görüşülen rakamların yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.



Real Betis'in sezonu kaçıncı sırada bitireceğinin 29 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından etkileyeceği aktarılırken, takımın yeni sezonda Avrupa'ya gidememesi halinde Amrabat transferinin uygunsuz bir seçim haline geleceği yazıldı.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Sofyan Amrabat bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6, Real Betis formasıyla ise 17 maçta süre aldı. Faslı orta saha oyuncusu, iki takımda da 1'er gol kaydetti.







