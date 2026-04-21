21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat şoku!

2025/26 sezonunda kadrosunu önemli ölçüde değiştiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat olmuştu. Real Betis'e kiralanan Faslı futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

calendar 21 Nisan 2026 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, 2025/26 sezonunda kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.

Takıma birçok yıldız ismi kazandıran Fenerbahçe, çok sayıda futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Faslı orta saha oyuncusu, La Liga ekibi Real Betis'e kiralandı.

Betis'in sezon sonunda bonservisini alacağı konuşulan Amrabat ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'te kalma ihtimalinin azaldığını yazdı.

REAL BETIS'TE KALMA İHTİMALİ AZALDI

AS kaynaklı haberde; Faslı futbolcunun Avrupa'da gösterdiği istirarsız performansı ve yüksek maaşının, oyuncunun bonservisinin alınmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Amrabat'a yönelik sayısız övgüsüne rağmen Faslı futbolcunun istikrarsız performansının herkesi ikna edemediği kaydedildi.

İspanyol kulübünün yine de Sofyan Amrabat'ın bonservisini alma ihtimalini değerlendirdiği ve Fenerbahçe ile görüşülen rakamların yaklaşık 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Real Betis'in sezonu kaçıncı sırada bitireceğinin 29 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından etkileyeceği aktarılırken, takımın yeni sezonda Avrupa'ya gidememesi halinde Amrabat transferinin uygunsuz bir seçim haline geleceği yazıldı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Sofyan Amrabat bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6, Real Betis formasıyla ise 17 maçta süre aldı. Faslı orta saha oyuncusu, iki takımda da 1'er gol kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
