Hürmüz Boğazı açıldı mı, geçişlere kapalı mı? (21 Nisan)

Lojistik devleri, piyasa yatırımcıları ve Orta Doğu'yu yakından takip edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o meşhur ve stratejik su yolu ticari geçişlere açıldı mı?

Kısa, net ve piyasaları sarsan o cevap: Hayır, Hürmüz Boğazı şu an ticari gemi geçişlerine KAPALIDIR! Hafta sonu yaşanan kısmi bir "açılma" umudunun ardından, İran ordusu stratejik boğazın kontrolünü tamamen ele alarak yeniden kapattığını duyurdu.

Bildiğiniz üzere, Lübnan'daki geçici ateşkesin etkisiyle İran, 17 Nisan Cuma günü ticari gemilerin boğazdan kontrollü geçişine izin vermiş ve boğazı kısa süreliğine açmıştı. Ancak bu olumlu hava 24 saat bile sürmedi! ABD ablukasının kalkmaması üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu, 18 Nisan Cumartesi günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı resmi olarak tekrar kapattı ve bölgeyi sıkıyönetim altına aldı. 21 Nisan itibarıyla boğazdan transit geçiş yapılamamaktadır.

Kısa süreli açılışın hemen ardından İran'ı tekrar bu sert kararı almaya iten olaylar zinciri şu şekilde gelişti:

ABD'nin Deniz Ablukası: ABD, 13 Nisan'da İran'a giden ve İran'dan ayrılan gemilere yönelik katı bir deniz ablukası (navel blockade) başlatmıştı.

Karşılıklı İnatlaşma: İran, 17 Nisan'da "iyi niyet" göstergesi olarak Hürmüz'ü ticari geçişlere açtı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ablukayı kaldırmayacağını ve İran limanlarını kıskaca almaya devam edeceğini açıklaması ipleri tamamen kopardı.

Korsanlık Suçlaması: ABD'nin geri adım atmaması ve bazı İran gemilerine el koyması üzerine Tahran yönetimi Washington'u "deniz korsanlığıyla" suçlayarak Hürmüz Boğazı'nın kapılarını bir kez daha ve çok daha sert bir şekilde dünya ticaretine kilitledi.

Boğazın akıbetinin belirsizliğini koruması ve geçişlerin durma noktasına gelmesi, dünya petrol fiyatlarında kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı! An itibarıyla brent petrolün varili 94 dolar sınırına dayanmış durumda.

Ekonomi devlerinden gelen son dakika uyarıları ise durumun vehametini gözler önüne seriyor. Citigroup analistlerinin yayınladığı korkutan senaryoya göre; ABD-İran anlaşmazlığı çözülemez ve Hürmüz Boğazı 1 ay kapalı kalırsa petrol 110 doları, kriz uzayıp 2 ay kapalı kalırsa 130 doları görecek! Gözler şimdi, 22 Nisan Çarşamba günü dolacak olan iki haftalık ateşkes mühletine ve tarafların atacağı yeni adımlara çevrilmiş durumda.