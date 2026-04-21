21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Muhammed Salah'ın yerine 19'luk yıldız: Yan Diomande

Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Muhammed Salah'ın yerine Leipzig'in Fildişi Sahilli oyuncusu Yan Diomande'yi transfer listesinin başına aldı.

calendar 21 Nisan 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool , sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sky DE kaynaklı habere göre İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen Fildişi Sahilli genç oyuncu Yan Diomande'yi öncelikli hedef olarak belirledi.

Bu transfer planının kulüp içindeki tüm yetkililer tarafından onaylandığı ifade edildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Liverpool'un, oyuncunun menajerlik şirketiyle temaslarını sürdürdüğü ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılamadığı belirtilirken, iki kulüp arasında resmi görüşmelerin başlamadığı da aktarıldı.

PSG DE DEVREDE

Öte yandan Leipzig cephesinin, oyuncunun sözleşmesini uzatıp maaşında iyileştirmeye gitmek istediği, ayrıca Paris Saint-Germain'in de transfer için devrede olduğu kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 32 maçta 13 gol atıp 7 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
