Beşiktaş GAİN, Avrupa'da ikinci kupanın peşinde

BKT EuroCup final serisi ilk maçında 22 Nisan Çarşamba günü Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşılaşacak Beşiktaş GAİN, Avrupa'daki ikinci kupa zaferini hedefliyor.
FIBA EuroChallenge Kupası'nı 2011-2012 sezonunda müzesine götüren siyah-beyazlılar, basketbolda Türkiye'ye ise kulüpler bazında 20. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.
Başantrenör Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, Beşiktaş camiasına da 13 sezon sonra ilk kupayı hediye etmek istiyor.
TÜRK TAKIMLARININ KARNESİ
Türkiye, kadınlar ve erkeklerde daha önce Avrupa kupalarında 19 kez kupa sevinci yaşadı.
Basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe 2, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji 1'er kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, ÇİMSA ÇBK Mersin, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.
Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko 2'şer kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BKT Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısı gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.
Kadınlarda ise Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca 2 kez, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇİMSA ÇBK Mersin ise 1'er defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye hediye etti. Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 19'a çıkardı.
Beşiktaş GAİN, 2011-2012 sezonunda elde ettiği FIBA EuroChallenge Kupası'nın ardından Avrupa'da ikinci kez kupaya çok yakın. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Cosea JL Bourg karşısında seriyi kazanması durumunda mutlu sona ulaşacak.
İLK KUPA ANADOLU EFES'TEN
Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.
Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarıya imza attı.
Anadolu Efes, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısını elde etti.
BU SEZON İKİ AVRUPA KUPASI GELDİ
Türk takımları bu sezon iki Avrupa kupasını daha Türkiye'ye getirdi.
FIBA Kadınlar Euroup'ta finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Athinaikos Qualco'ya 77-75 yenilmesine rağmen şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, Türkiye'ye bu sezonki ilk Avrupa zaferini yaşattı.
İki Türk temsilcisi Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan final maçını 68-55 kazanan Fenerbahçe Opet, organizasyonu 3. kez kazanmayı başardı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Wolverhampton küme düştü!
-
9
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
-
8
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
-
7
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
-
6
Mauro Icardi için transfer açıklaması!
-
5
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
-
4
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
3
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
-
2
Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
-
1
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 15:12 Galatasaray - Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu!
- 15:10 Esposito'nun geleceği için açıklama
- 15:02 EuroLeague'de yılın başantrenörü Pedro Martinez!
- 14:58 Arsenal, 16 yaşındaki Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladı
- 14:57 Samsunspor'da Türkiye Kupası için iddialı mesaj!
- 14:53 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı
- 14:48 Manchester United'da Casemiro yerine Tchouameni
- 14:39 Leonardo Bonucci: "Bastoni Barcelona'ya çok uygun"
- 14:20 Lamine Yamal'dan Lionel Messi'ye büyük övgü!
- 14:10 Nicolo Zaniolo'ya hırsızlık şoku!
- 13:57 Manchester City'de bedava ayrılık: John Stones
- 13:50 Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya teklif
- 13:46 Manisa FK'de Diony rüzgarı
- 13:43 Göztepe'de ceza sıkıntısı
- 13:41 Altay'da kongre tarihi netleşti
- 13:34 Napoli'de Lukaku krizi vedayla bitiyor!
- 13:10 Dorgeles Nene'den Fenerbahçe ve transfer itirafı
- 13:00 Beşiktaş GAİN, Avrupa'da ikinci kupanın peşinde
- 12:55 Muhammed Bilal Okay, dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak
- 12:53 Gençlerbirliği kupada Galatasaray'a konuk!
- 12:45 Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinde Cosea Bourg'u konuk edecek
- 12:41 Galatasaray'a 700 milyon dolar
- 12:26 Gaziantep FK'da hasret sona erdi
- 12:20 Galatasaray'ın Koopmeiners için rakibi Manchester United!
- 12:15 Ezeli rekabette üstünlük Fenerbahçe'de!
- 12:10 Brooklyn Nets, koç Fernandez ile çok yıllı sözleşme uzattı
- 12:09 Bucks, eski Grizzlies koçu Jenkins ile yakından ilgileniyor
- 12:08 Green: "Steve Kerr dönemi sona yaklaşıyor gibi hissediyorum"
- 12:07 Victor Wembanyama, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı seçilen ilk oyuncu oldu
- 12:06 Real Madrid, Osimhen için devrede!
- 12:00 Alperen Şengün: "LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…"
- 11:59 Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 11:44 Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat şoku!
- 11:41 Fenerbahçe'ye Sörloth için dev rakipler
- 11:35 Kayserispor'da istifa beklentisi!
- 11:29 Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
- 11:25 Bursaspor'da kombineler tükendi!
- 11:10 Sergen Yalçın için olay sözler!
- 11:03 Okan Buruk'tan kupada rotasyon planı
- 10:50 Mauro Icardi için transfer açıklaması!
- 10:50 Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye
- 10:42 Sadettin Saran'dan kritik hamle: "Fedâkarlıktan kaçınmayacağız!"
- 10:41 Yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi
- 10:26 Galatasaray'da Fenerbahçe için büyük önlem
- 10:21 NBA play-off'larında Timberwolves, Nuggets karşısında seriyi eşitledi
- 10:20 Galatasaray - Fenerbahçe: Derbide rekor kırılacak
- 10:01 Galatasaray'da sezon sonunda veda: Ahmed Kutucu
- 09:49 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder krizi!
- 09:40 Galatasaray'da tam isabet: Uğurcan Çakır!
- 09:24 Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
- 09:15 Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
- 09:09 Galatasaray'ın Gabriel Sara planı
- 08:57 Kupaya günler kala şok karar
- 08:56 Galatasaray'a yerli golcü: Bertuğ Yıldırım
- 08:52 Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
- 08:45 Derbi hakemi için açıklama!
- 08:43 Dünya Kupası öncesi en büyük soru
- 08:21 Beşiktaş'ta transferde yeşil ışık: Everton Sousa Soares
- 08:18 Galatasaray'da yeni hedef Jonathan Rowe
- 08:01 Spor yazarlarından derbi değerlendirmesi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20