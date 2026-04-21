Erling Moe: 'Türkiye'deki insanlar küçümsüyor'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup olan Zecorner Kayserispor'da teknik direktörü Erling Moe, önlerinde zor maçlar olsa da ligde kalmak adına çalışarak bu şansı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.



Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.



Yaptıkları top kayıplarının kendilerini geri ittiğini ve dönemediklerini belirten Moe, şu ifadeleri kullandı:



"Hala şansımız var, önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyucularımın düşme korkusuna kapıldığına katılmıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek ve kolay goller yersek oyuncular öz güven kaybı yaşayabiliyor. Sezonun başından bu yana gelen bir süreç. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalardan memnunum. Sadece bunun saha içerisinde öz güvenli bir şekilde yansıtmamız gerekiyor."



Cezalardan dolayı iç sahada taraftar desteğinin istedikleri seviyede olmadığını aktaran Moe, "Türkiye'deki insanlar kendi ligleriyle alakalı konuşurken daha küçümseyici bakabiliyorlar. Ben bugün yarışmacı iyi bir lig olduğunu ve güzelleştiren şeyin taraftar olduğunu düşünüyorum. Yasağın ne bizim sahamızda ne de başka sahada olması bir şey kazandırmaz. Bu lig güçlü bir lig." şeklinde konuştu.



