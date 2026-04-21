Dünya Kupası öncesi en büyük soru

SORUYU SORAN SCALONI'YE DEĞİL MESSİ'YE SORDU

MESSİ'Yİ HERKES İSTİYOR

MESSİ'NİN KENDİ AÇIKLAMASI: "GÜN GÜN BAKIYORUM"

ARJANTİN: HEM SAVUNUCU ŞAMPİYON HEM DE POSTMESSİ HAZIRLIĞI



• Katılım henüz kesinleşmedi

• Nihai karar Messi'ye bırakıldı

• Scaloni: "Acelemiz yok"

• 2026 Inter Miami sezonunda aktif oynuyor

• Katılırsa: Ronaldo ile birlikte en fazla Dünya Kupası'na çıkan oyuncu (6)



Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Grubu (A):



Dünya Kupası · J Grubu 17/6

04:00

Arjantin - Cezayir

22/6

20:00

Arjantin - Avusturya 28/6

05:00

Arjantin - Ürdün

Arjantin ve dünya futbolunun en büyük sorusu yanıtsız kalmaya devam ediyor: Lionel Messi bu yaz Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Teknik direktör Scaloni "orada olmasını istiyorum" dedi; ama kararın tamamen Messi'ye ait olduğunu da ekledi. Turnuvaya 50 günden az kala Arjantin beklemeye devam ediyor.Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, basın toplantısında Messi'nin 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı sorusuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Yanıt dikkat çekiciydi: "Bu soruyu daha çok ona sormalısınız. Ben nerede durduğumu biliyorsunuz zaten. Orada olması için elimden geleni yapacağım. Futbol adına orada olması gerektiğine inanıyorum. Ama kararı benim değil. Kararı ona ait — zihinsel durumuna, fiziksel koşuluna göre. Her maçta oynayıp oynayamayacağını göreceğiz. Karar verme hakkını kazandı, acelemiz yok."Bu cümleler, 38 yaşındaki Messi'nin Haziran'daki turnuvaya katılımının neden hâlâ kesinleşmediğini özetliyor. Arjantin, Haziran 2022'de kazandığı Dünya Kupası'nı savunmak üzere 16 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak olan turnuvaya Cezayir maçıyla giriş yapacak. Messi olmadan da büyük favori sayılan Arjantin, onunla birlikte 1962'den bu yana ilk kez arka arkaya dünya şampiyonu olabilecek tek takım.Scaloni'nin sözlerinde tek bir tutarsızlık yoktu: Hem soruyu Messi'ye yönlendirdi, hem de ne denli istediğini açıkça ifade etti. "Zorluk şunda: Onu sadece Arjantinliler değil, herkes görmek istiyor. Ben de orada olmasını istiyorum. Karar ona ait. Bu kararı huzurla verme hakkını kazandı. Acelemiz yok. Ne karar verirse takım ve kendisi için en iyisi olacağını biliyoruz" dedi.Scaloni ayrıca bir gazetecinin "bu Messi'nin son Dünya Kupası olur" yorumuna da gülümserek yanıt verdi: "Bu sefer ağlamayacağım" dedi — geçmişte Messi hakkında konuşurken duygusallaştığı anlara yapılan bir gönderme. "Umarım bu turnuvada da koçu olurum. Hepimiz bunu istiyoruz."Messi, geçen Eylül ayında yaptığı açıklamada süreci şöyle özetlemişti: "Bu yıl çok fazla maç oldu, arka arkaya. Birkaç günlük moladan sonra yeni bir aksilik. Sadece gün gün, maç maç bakıyorum. Inter Miami'de sezon başlayınca ne kadar hazır olduğuma, gerçekten yüzde yüz olup olmadığıma bakacağım ve o zaman karar vereceğim. Dünya Kupası için gerçekten hevesliyim — hem kazandık hem de onu sahada savunabilmek muhteşem olurdu. Milli takımla oynamak her zaman bir rüya."Bu sözler yaklaşık sekiz ay önce söylendi. O günden bu yana Messi, 2026 Inter Miami sezonuna aktif biçimde başladı: Yeni sezonun ilk yedi maçında altısında oynadı; 22 Mart'ta New York City'ye karşı 3-2'lik galibiyette gol attı. Charlotte FC maçında dinlendirme amaçlı dışarıda bırakıldı. Form konusunda ciddi bir soru işareti yok.Dünya Kupası turnuvası süresince 39 yaşına girecek olan Messi, katılırsa 2026'yı altıncı Dünya Kupası olarak tarihe geçirecek. Bu sayıyla Cristiano Ronaldo'ya eşit olacak; her ikisi de 2006'da sahneye çıktı.Scaloni'nin tutumunun özellikle Arjantin ve Brezilya medyasında "saygı" çerçevesinde yorumlandığı dikkat çekiyor. Haberlerin odağında tek cümle var: "Karar ona ait." Bu yaklaşım, Arjantin'in Messi üzerinde baskı oluşturmak yerine onu kamuoyu tartışmalarından koruma refleksinin bir ürünü olarak okunuyor.Öte yandan Scaloni bu uluslararası aranın Messi'nin yokluğunda da takımın kadrosunu test etmek için kullanılacağını açıkladı. "Mauretanya maçındaki kadro, görmek istediğimiz gençler ile seviyelerini yükseltmek istediğimiz oyuncuların karışımı olacak" dedi. Angel Di Maria'nın geri dönüşüne ilişkin spekülasyonları ise net biçimde kapattı: "Di Maria'nın dönemi bitti. Bunu her zaman açıkça söyledi, biz de başından anladık. Gürültü dışarıdan kaynaklandı."Arjantin, turnuvaya A Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile birlikte giriyor. Şampiyonluk oranlarında Fransa'nın hemen arkasında, İspanya ve İngiltere ile birlikte en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Messi olmasa da. Messi ile birlikte ise herkes için matematik değişiyor.Lionel Messi — Kısa Profil & 2026 DurumuYaş: 38 (Dünya Kupası süresince 39 olacak)Kulüp: Inter Miami (MLS)Milli Takım: Arjantin — 115 gol (all-time rekor)Ballon d'Or: 8 kez (rekor)Dünya Kupası: 5 katılım (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)2022 Dünya Kupası: Şampiyon + Turnuvanın En İyi Oyuncusu2026 Durumu: