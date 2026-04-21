21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Galatasaray'da sezon sonunda veda: Ahmed Kutucu

Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 21 Nisan 2026 10:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sezon sonunda veda: Ahmed Kutucu
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ve Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ahmed Kutucu, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.

HAMLE YAPILACAK MI?

Trabzonspor, yaz transfer döneminde hücum hattına ve kanatlara önemli takviyeler yapmak istiyor. Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için ilgisine devam eden bordo-mavililerin Galatasaray'dan ayrılması beklenen Ahmed Kutucu için de adım atıp atmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
