Galatasaray'da sezon sonunda veda: Ahmed Kutucu

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcuya Süper Lig ve Almanya'dan talipler olduğu öğrenildi.
TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Ahmed Kutucu, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.
HAMLE YAPILACAK MI?
Trabzonspor, yaz transfer döneminde hücum hattına ve kanatlara önemli takviyeler yapmak istiyor. Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için ilgisine devam eden bordo-mavililerin Galatasaray'dan ayrılması beklenen Ahmed Kutucu için de adım atıp atmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
