Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ SEVGİSİ"



"Beşiktaş sevgisi bambaşka! Geçirdiğim o kadar serüvenden sonra vazgeçebileceğim bir şey değil! Hayatımın bir parçası Beşiktaş."



"TABLO ÇOK FARKLIYDI"



"Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo çok farklıydı. Mali kısmını bir kenara bırakacak olursak, manevi kısmı da öyleydi. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bunlar bizi en çok zorlayan noktalar oldu. Mali kısmı da beklenen rakamlardan bir o kadar daha fazlaydı. Yılbaşına kadar olan kısım 30-35 Milyon euro konuşulurken, Mayıs'ta 100 milyon euroları buldu. Bunları hatırlatmak istiyorum. 1,5 sene içinde ne uzun vadeli sponsorluklardan para alabildik, ne localardan para alabildik. Sıfır gelir ve kısa vadede 80-100 Milyon euro arası borç vardı. Allah'a çok şükür öndedi. Burası Beşiktaş, Beşiktaş'ın bu rakamları ödemesi çok abartı değil! O günkü karşılaştığımız tablo, bir iş adamı gözüyle baktığımızda anlatılabilir gibi değildi. -100 Milyon eurodan bugünlere geldik. Yönetim kurulum çok iyi, kendi işlerini bırakıp her gün kulüpteler. Onlara da teşekkür ederim, bugüne kadar geldik."



"16 AYDA, 300 MİLYON EURO"



"Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 Milyon euro para ödemişimiz! Sermaye artışı beklediğimiz gibi olmadı. Camia ayda 5 milyon dolar faiz ödediğini bilmiyordu. Ben bunu söyledim, diğer kulüpler de bankalar birliğinden çıkmayı konuştu."



"50 MİLYON DOLAR ÖDEDİK!"



"Bankalar Birliği'nde bir bankanın borcunu ödedik ve banka sayısını ikiye düşürdük. Tüpraş ve Beko ile yeni sponsorluklar, ayrıca Nike'tan aldığımız sponsorluk bedeli sonrası 50 Milyon dolar civarında parayı Bankalar Birliği'ne yatırdık.



Ziraat Bankası'nın ana parasını ödedik. Faiz kısmını da üç sene ödemeli vadeye yapıp, Emlak Konut'tan Dikilitaş projesi için gelecek gelire bağladık. Diğer bankayı da kapatabiliriz istersek... Dünyanın durumu, önümüze ne gelecek bilmiyoruz.



Nisan ayında 22 Milyar civarında para alacağız Emlak Konut'tan, onu da götürüp tamamını kapatabiliriz. Ancak önümüzü görmek istiyoruz.



Rakiplerimiz Bankalar Birliği'nden %35'ten çıktı ama %64'ten bankalardan para istiyorlar. Parayı öderiz ama sonra ne olacak? Burada sistem var."



"RAHMİ BEY'E TEŞEKKÜR EDERİM"



"Rahmi Bey'e teşekkür ediyorum. Tüpraş'tan 3 sene içerisinde alacağımız parayla banka borcunu kapatacağız dedik. Alın evladım dedi. Tekte aldık ve bunu bankaya yatırdık. Geçtiğimiz sene, 10 Milyar TL ödediğimiz borç arttı! Senede 50 Milyon dolar faiz ödüyorsunuz... Beşiktaş'ın senelik geliri bu!"



"BANKALARA BORÇ 128 MİLYON DOLARDI"



"Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama Dikilitaş temelini attığımız gün ve satışlar olduğu gün... Dikilitaş'tan gelen para ile borçları öderiz ama Beşiktaş üç sene sonra yine aynı duruma gelir! Bankalara borç 128 milyon dolardı, faiz ile 180 milyon dolar olacaktı. Şimdi 50 milyon dolar! Dört senede ödeyeceğiz, Beşiktaş bunu öder!"



"BEŞİKTAŞ KİMSEYE MUHTAÇ OLMADI"



"Maliye Bakanımızın yanına gittim, borcu ödeyeceğimizi söylediğimde güldü. 'İlk defa borcunu ödemek isteyen başkan görüyorum' dedi. Beşiktaş kimseye muhtaç olmadı, kendi geliri ile kendi işini yaptı. 30 milyon dolar aldık Tüpraş'tan, istesek başka türlü kullanabilirdik."



"NIKE İLE ANLAŞMA ŞARTLARI"



"2 Milyon 600 bin euro alacağız senelik Nike'tan. 850 bin alıyorduk Adidas'tan. Şimdi bu çıplak gelir. Senede 2,5 Milyon euroluk A Takım malzeme bedeli var. Adidas'tan bunu parayla alıyorduk. Bunu ödemeyeceğiz Nike'a.



Rakip takımın rakamları ile kıyaslanıyor... Rakamlar doğru ama 700 bin forma garantisi vermiş! Ben nasıl vereceğim bu garantiyi? Geçtiğimiz sene 230 bin!



Ben de 700 bin forma garantisi versem, rakipten daha çok gelirim olur. Bizim 250 bin garantimiz var, 700 bin garanti edersek, %30 fazla alırdık.



700 bin forma satamazlarsa, bizim rakamlarımıza yaklaşırlar. Bende veririm forma garantisi. Yapamadığımız zaman ne olacak? O günün alkışı güzel! O işlerde biz yokuz!



250 bin forma satışı üzerine çıkarsak, gelirimiz artacak. O da var.



700 bin forma üzerinde satarsak biz, 7 milyon euro değil; 8,5 milyon euro alırız. Bunu herkes bilsin."



"ARROYO ÜSTÜN YETENEK AMA UYMADI"



"Başkan oldum, üç gün sonra transfer dönemi başladı. O transfer döneminde kiralık almayı ben de bilirdim.



4,5 milyon euro limit vardı, zar zor 6 milyon euroya çıktık. Onu seçmedik, iki tane genç aldık. Parasını sponsorluklardan aldık, UEFA kuralları gereği söyleyemiyoruz ama aldık. Beşiktaş'a maliyeti olmadı. Çocuklar olmadı...



Keny Arroyo üstün yetenek ama uyum sürecini atlatamadı. Bizim de hatamız olabilir."



Beşiktaş'ın 16 aylık Serdal Adalı döneminde ödediği borçlar







"HAKEM KONUSU VAR"



"En iyi devre arası transfer dönemini geçirdik. Ancak sonuç alabildik mi, alamadık mı? Hakem konusu var, Türkiye'nin konuştuğu…"



"DİKİLİTAŞ SONRASI YENİ PROJE..."



"Dikilitaş projesi, 17,1 milyar TL'den düşük olmayacak. Bunun yarısı bizim olacak. Müteahhit parayı götürdü ve yatırdı. 35-40 haciz çıktı, bunları temizlemeye çalışıyoruz.



Allah izin verirse, bu ay 2,2 milyar para girecek kasaya. Hedef üç senede bitirmek. Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni proje üreteceğiz. Başka türlü rakiplerle mücadele edemezsin.



Bir rakip, 1.4 milyar dolarlık proje yapmış. Bir rakip 800 milyon dolar sermaye artışı yapmış. Bizim yaptığımız bir şey yok! Dikilitaş gibi bir şey daha yapmamız lazım. İstediğimiz futbol takımını yapana kadar bu projeler lazım. Tapuları arttırmak istiyoruz.



Bu işler dünyada da böyle, sadece Türkiye'de değil! Dünyada da bunu emlak işine bağlamışlar.



"YENİ SPONSORLUK"



"Yayın geliri inşallah düzelir. Ayrıca 15 milyon dolar civarında yeni sponsorluk anlaşması yapmışız."



"EUROLEAGUE HAYALİMİZ VAR"



"Basketbolda isim sponsorluğu anlaşması bitecek, aklımda iki tane ayrı sponsor var. İkisi ile de görüşeceğim. Biri mutlaka olacak. Euro Cup'ı kazanmak istiyoruz. EuroLeague hayalimiz var. İyi bir sponsor bulacağız.



Euro Cup'ı kazandıktan sonra EuroLeague'de olacağız tabii ki... Devamlı EuroLeague'de olmalıyız, bütçeye bakıyor. Basketbolda bütçeyi aştık.



Dusan Alimpijevic'i kutluyorum, en az bizim kadar Beşiktaşlı. Ek iki oyuncu için takıldım, 'Parasını alırım senden' dedim. O da 'Söz Euro Cup'ı alacağım' dedi."



"MUCI, SEMİH"



"Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık."



"EL BILAL TOURE OPSİYONU"



"El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz."



"QUARESMA'DAN SONRA"



"Sol kanat problemi var! Ricardo Quaresma'dan sonra gelen, gelecek kanat oyuncusunu ben de dahil, istediğimiz düzeyde görmüyoruz! Ama yok! Alacağız sol kanat... Sol bek eksiğimiz var.



Kampa yetişti, yetişmedi baskısı yapmasınlar kimseye. Önümüzde Dünya Kupası var. Biz oynayan başarılı oyuncuları almak istedik. Yine öyle olacak.



Emmanuel Agbadu yanına stoper alabiliriz. Orayı yedeklememiz lazım.



Vedalaşma olursa, kiralık oyunculardan olur. Bonservisini aldığımız ama beğenmediğimiz bir oyuncu yok."



"ORKUN KÖKÇÜ, TRANSFER!"



"Orkun Kökçü çatlak bir Beşiktaşlı! Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor! Beşiktaş'ta şampiyonluk görmeden, ben git desem bile o gitmez!



Pazarlığa kapalı bir futbolcu. Telefonda 'Beşiktaş'tan başka nereye geleceğim' dedi ve geldi. Önünde çok büyük fırsatlar vardı.



Babası, bizden başka gelen teklifleri gösterdi. Avrupa, Suudi Arabistan... Gitmedi ama çocuk."



"GELECEK SENE ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY YOK"



"Beşiktaş'ın gelecek sene şampiyonluktan başka mücadele edeceği bir şey yok! Sergen Yalçın, Serkan Reçber, ekiplerimiz... Hazırlanıyoruz... Dünya Kupası oynanırken, orada oynayan oyuncular için transfer konuşamazsınız. Bizim de gidecek oyuncularımız var, ben de görüşmem."



"GEDSON ORADA MUTLU"



"En az 5 tane daha kaliteli transfer yapacağız. Orta sahaya olacak. Gedson Fernandes, Rusya'da mutlu. Futbol direktörleri ile arada konuşuyoruz ve mutlu. Ama bilmiyorum, her hafta gündeme geliyor. Çocuk orada futbolcunu oynuyor ve mutlu. Gedson'u takip ediyorum, acaba bilmediğim bir şey, mutsuzluğu mu var diye... Takımında Türk hoca da var, soruyorum. Mutlu olduğu söyleniyor."



"YENİ KALECİ PLANIMIZ VAR"



"Ersin Destanoğlu ile henüz görüşmedik. İkinci yarı performansından memnunum. Kötü oynadığında çok eleştirildi. Bu çocuğun önünü kapattım! Vicdan yapıyorum! Devre arası gitmesine izin vermedim, o da kaldı. Çok eleştiriler oldu ona yönelik. Ondan önce de çok teklifler gelmiş, gitmeyeceğini söylemişler ve yine kalmış. Takımın en düşük maaş alanlarından biri. Bu sefer kal demeyeceğim, kalmak isterse yarın sözleşme imalarız. Ancak bir tane kaleci alacağız.



Devre arası 17 tane kaleci ile görüşmedik. 15'i ile siz kafanızda görüştünüz. 3 kaleci ile görüştük ama olmadı. Kısmet de olmadı. Sergen Hoca da bu ekiple idare edebileceğini söyledi. Ben de başkan olarak risk almak istemedim. Allah esirgesin, Ersin'e bir şey olsa kalecimiz olmayacak mı? Rakiplerde görüyoruz, 'Hocamız istemedi, almadık' deniyor. Devis Vazquez'i Roma'dan aldık. Yeni sene için kaleci planımız var."



"ABİ - KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR"



"Sergen Hoca kimi istediyse aldık, her halde memnundur durumda. Hoca ile abi-kardeş ilişkimiz var. Başkan-teknik direktör ilişkimiz yok. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kardeşini kaybetti, üzücü süreç geçirdi. İnşallah başarılı olur... Onun başarılı olması, bizim başarılı olmamız.



İstediğimiz transferleri yaparsak, Allah'ın izniyle şampiyonluğa oynarız. Ciddi ve tek hedefe odaklanmış şekilde sezona başlamak istiyoruz."



"3 İSİM İÇİN KARAR VERMEDİK"



"Jota, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani'nin bonservisleri konusunda henüz bir karar yok. Ancak şunu söyleyeyim, çıkıp sahada kendini vermeyen futbolcuyu bedava bile olsa Beşiktaş'a almam!"





"SAMSUNSPOR MAÇI HAYAL KIRIKLIĞI"



"Dünkü maç hayal kırıklığı oldu! Yine eskisi gibi vurdum duymaz bir hava gördüm gibi... Perşembe günü kupa maçı var, kafada o maç var.



Ümraniye'de motive eksikliğini sezer gibi oldum maç öncesi. Gereken yapıldı ama olmadı. Çok üzüldüm. Geçen seneki kadro olsa, bir savunman olur ama ikinci yarıdaki oynanan oyun ve sahadaki futbolcu kardeşlerimin duruşunu beğenmedim. Onu da söyleyeceğim kendilerine."



"BÜTÇE BELİRLENMEDİ"



"Yaz transfer dönemi için bütçe belirlenmedi, ucu açık! Ne gerekiyorsa yapacağız!"



"EDUARD GRAF DEVAM EDİYOR"



"Eduard Graf çalışmalarına devam ediyor. Ağırlıklı olarak alt yapı ve genç yeteneklere bakıyor. Serkan Reçber, takım planlamasını Sergen Yalçın ile birlikte yapıyor; "Hangi bölgeye kim olabilir, kim nerede oynayabilir?" şeklinde planlamayı oturup değerlendiriyorlar."



"OH'TAN MEMNUNUZ"



"Hocalar planlamasını yapıyor, ne çıkar bilmiyorum. Hyeon-gyu Oh'tan memnunuz, Agbadu'dan memnunuz. %80 devre arası transferlerinden memnunuz.



Yaz transfer döneminde aldığımız oyuncuların hepsine teklif geldi. Şampiyon olacak takım yapmaya çalışıyoruz. Yine oyuncularımıza teklif gelecektir."



"TRABZONSPOR, YAPI, HAKEMLER"



"Başkana teşekkür ederim. Bunu geçtiğimiz sezonda da söyledim. Bir türlü belirlenemeyen o yapı... Geçen sezondan başlayıp, devamını getirdi! İki tane camianın sinir uçları ile oynamak için ellerinden geleni yaptılar.



Belki bizim taraftarlarımızı daha ateşli ve daha kararlı olması! Aynı şeyi Trabzonspor taraftarı için de söyleyebilirim.



Kimin hakkı daha fazla yendi? Herhalde Trabzonspor, bizden sonra gelir diye düşünüyorum."



"BU MHK BAŞKANI İLE OLMAZ!"



"TFF'nin arkasındayız, destekledik ama MHK konusunda aynı fikirde değiliz. Ne zaman sıkıntı yaşasak, hep haklı olduğumuzu söylediler. Hiç haksız olduğumuzu söylemediler. Hakem hata yapar ama tüm dünyada uygulanan VAR, düzgün çalışmazsa ve oraya hakim olamazsanız, bunlar olur! Maçlardan sonra çizgiyi tartışıyoruz, ayağa bastı mı falan... MHK Başkanı yeni laf uydurdu, 'Border' falan... Geçecekler onları!



Beşiktaş aleyhine VAR'da karar alınıyor, ertesi hafta başka takımın maçında 'Border sınırında, VAR müdahale etmedi' oluyor.



Bu MHK Başkanı ve yardımcısı ile olmaz! Samsunspor maçının hakemi Gürcan Hasova hata yaptı ama güzel maç yönetti. Sonua etki etmedi. Genç hakemler olsun, bunu destekliyoruz.



Genç hakemler olsun ama kafasını çeviren hakem de var!



Portekizli eğitmenler var ama Dünya Kupası'nda bir tane Türk hakem yok! Koyarım kapının önüne!"



"HAKEMLERDEN 20 PUANIMIZ GİTTİ"



"En az 20 puanımız hakem hataları ile gitti! TFF'den, MHK'den kim gelecekse oturalım ve bakalım! Gelsin MHK Başkanı, açalım ve bakalım! 6-7 tanesinde zaten kendileri 'Haklısınız' dedi. Hiç 'Haksızsınız' demediler. En iyi senaryoda 17 puan olur, koyun Beşiktaş'ın üstüne 17 puan, ne olacak? Yazık günah!"



"DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM YOK"



"İçlerinde kötü niyetli insanlar var! Bu MHK Başkanı yardımcısı varken, Türk futbolu bir yere gitmez! Dünya Kupası'nda Türk hakem yok! Gabon'dan var! Gabon neresi ya? Gabon Gabon!"



"ADİL OLMAZ"



"Sahibi olan kulüpler var! Beşiktaş'ın yayın gelirini ben ona neden vereyim? AŞ olanları çıkarın, diğer takımlara verelim! Ben bunu desteklerim. Fenerbahçe de bu görüşte! İtirazımız var, 18 takıma böyle dağıtılamaz! Adil olmaz!"



