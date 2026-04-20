20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
2-055'
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

İtalya'da oynanan karşılaşmada kalecinin boynu kırıldı!

İtalya 2. Ligi ekibi Cesena'nın kalecisi Jonathan Klinsmann, Palermo maçının uzatma dakikalarında yaşadığı çarpışma sonrası boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

calendar 20 Nisan 2026 21:01
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı.

Cumartesi günü deplasmanda Palermo ile oynadıkları karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki Klinsmann, hastaneye kaldırıldı.

Eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

Sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 40 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 56 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
