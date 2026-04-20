20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gheorghe Hagi

Romanya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yerine göreve Gheorghe Hagi'yi getirdi.

calendar 20 Nisan 2026 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 15:02
Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gheorghe Hagi
Romanya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde vefat eden Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yerine göreve Gheorghe Hagi'yi getirdiğini açıkladı.

Casa Fotbalului'de gerçekleşen imza töreninde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı (FRF) Razvan Burleanu ve Gheorghe Hagi açıklamalarda bulundu.

Razvan Burleanu, Hagi'nin 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını ve hedeflerinin Euro 2028'e katılmak olduğunu dile getirdi.

"HEDEF EURO 2028"

İmza töreninde konuşan Burleanu, "Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır.

Bu 4 yıllık bir sözleşme, asıl hedefimiz bir sonraki final turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Milletler Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü biliyorsunuz ki oradaki son zafer bize Dünya Kupası play-off'larında oynama şansı verdi. İkinci hedefimiz ise her maçı kazanmak.

Bildiğiniz gibi, Sayın Hagi ile ilişkimiz uzun zamandır iyiydi. Bu yıllarda ilk temsilci düzeyinde iş birliği yapmak istedik. Sayın Hagi'nin yönettiği kulüpten FRF yönetimine katılan kişiler oldu. Şimdi bir fırsat penceresi açıldı, çünkü ekibiyle olan çıkar çatışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalktı" sözlerini sarf etti.

"ROMANYA'YI BİR KEZ DAHA TEMSİL ETMEK BİR ONUR"


Gheorghe Hagi ise, "Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'nun vefatının ardından görevi devralan deneyimli teknik direktör, basın toplantısında "Lucescu beni istedi. O benim öğretmenim. Şu anda yaptığım birçok şeyde bana ilham veren adam. Cesurdu, gerçek bir adamdı... Sanırım ondan daha cesur kimse yoktu. Tıpkı Mircea'nın benimle yaptığı gibi, belki de deliliğim sayesinde ben de bir şeyler keşfedeceğim." diye konuştu.

HAGI'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Galatasaray'ın efsane ismi son olarak ülkesi Romanya'nın Viitorul takımını çalıştırmıştı. Hagi, 2025'te Viitorul'daki görevinden ayrılmıştı.

61 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinin henüz başında 2001'de Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Rumen çalıştırıcı sonrasında ise iki farklı dönemde Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
