20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Merih Demiral, AFC Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkıyor

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde TSİ 19.15'te Japon temsilcisi Vissel Kobe ile karşılaşacak.

calendar 20 Nisan 2026 14:13
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Vissel Kobe karşı karşıya gelecek.

Organizasyona çeyrek finalden itibaren Suudi Arabistan ev sahipliği yaparken, Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.15'te başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan takım adını 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak finale yazdıracak.

Milli futbolcu Merih Demiral ve takımı kupayı üst üste ikinci kez kazanmak için mücadele edecek.

Öte yandan Japon ekibi Vissel Kobe'nin başında da daha önce Galatasaray'ı çalıştırmış Michael Skibbe görev yapıyor. 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
