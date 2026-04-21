21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Göztepe'de ceza sıkıntısı

Antalyaspor maçı öncesi Göztepe'de 3 as oyuncu cezalı, Ogün ise sakatlık şoku yaşadı. Stoilov'un kadroda zorunlu değişikliklere gitmesi bekleniyor.

calendar 21 Nisan 2026 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de deplasmanda alınan Kocaelispor beraberliğinin ardından cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de cezalı oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Avrupa kupalarına katılma yolunda mutlak galibiyeti hedefleyen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Heliton'un yanı sıra orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi, Kocaelispor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü. 

Antalyaspor maçında 3 banko oyuncusundan yararlanamayacak teknik direktör Stanimir Stoilov'un Heliton'un yerine savunmada Taha'ya şans vereceği, Dennis'in yerine Musah Mohammed'i oynatacağı, Miroshi'nin yokluğunda ise Efkan'ı 8 numaraya çekip Krastev'e 10 numara pozisyonunda şans vereceği kaydedildi. Ayrıca Kocaelispor maçının 26'ncı dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek Ogün'ün de Antalyaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu, Arda Okan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı ifade edildi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.