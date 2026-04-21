21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Başarıdan çöküşe: Wolverhampton'un 7 yıllık eriyişi!

Wolverhampton, sezon başından beri süren kötü gidişatın ardından Premier League'den düşerek Championship'e geriledi. Yanlış transfer politikası, yönetim krizleri ve istikrarsızlık bu çöküşü kaçınılmaz hale getirdi.

calendar 21 Nisan 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 15:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX ANALİZ|İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, uzun süredir devam eden düşüşün ardından küme düşmekten kurtulamadı. Takımın Championship'e düşmesi, West Ham United ile Crystal Palace arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından matematiksel olarak kesinleşti. 

SEZONUN SİMGESİ: "KIRIK KAPI"

Wolves'un antrenman tesisi Compton Park'taki giriş kapılarının bir gün aniden bozulması ve personelin kısa süreliğine içeri girememesi, kulübün sezonunu simgeleyen bir metafor oldu. Kasım ayında göreve gelen teknik direktör Rob Edwards, adeta parçalanmış bir takımı toparlamaya çalışsa da bu çaba kümede kalmaya yetmedi. 

Sezonun üçüncü haftasından itibaren düşme hattından çıkamayan Wolves, yalnızca üç galibiyet alabildi.

TRANSFER HATALARI ÇÖKÜŞÜ GETİRDİ

Kulübün son yıllardaki en büyük sorunu, yıldız oyuncuların satışının ardından yerlerinin doldurulamaması oldu. Raul Jimenez, Diogo Jota, Ruben Neves, Matheus Cunha ve Rayan Ait-Nouri gibi önemli isimlerin ayrılığı sonrası kadro kalitesi ciddi şekilde düştü.

2025 yaz transfer döneminde yapılan hamleler ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Yeni transferlerin çoğu ilk 11'e giremezken, bazı isimler kısa sürede elden çıkarıldı veya kiralandı. Özellikle Premier Lig tecrübesine sahip oyuncu alınmaması büyük eleştiri topladı.

YÖNETİM KRİZİ VE TARAFTAR TEPKİSİ

Sezon boyunca taraftarların, kulüp sahibi Fosun ve eski başkan Jeff Shi'ye yönelik protestoları dikkat çekti. Ekim ayında tribünlerden yükselen "Takımı sattınız, kulübü de satın!" tezahüratları, kulüp içindeki kırılmayı gözler önüne serdi.

Jeff Shi'nin Aralık ayında yaptığı açıklamalarda küme düşme ihtimalini küçümser gibi bir tavır sergilemesi, taraftarın tepkisini daha da artırdı. Shi, teknik direktör Victor Pereira ile yolların ayrılmasından kısa süre sonra görevinden ayrıldı.

BAŞARIDAN ÇÖKÜŞE: 7 YILDA BÜYÜK GERİLEME

Wolves, Nuno Espirito Santo döneminde 2018'de Premier Lig'e yükselmiş, iki sezon üst üste 7'nci olmuş ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Ancak sonrasında gelen süreçte takım sırasıyla 13., 14., 16. ve son olarak küme düşme çizgisine kadar geriledi.

2021'den bu yana kulüp tam 6 farklı teknik direktörle çalıştı ve istikrarsızlık derinleşti.

EDWARDS UMUT VERDİ AMA YETERLİ OLMADI

Kasım ayında göreve gelen Rob Edwards, ilk 7 maçını kaybetse de ilerleyen süreçte takımın fiziksel seviyesini ve oyun temposunu artırdı. Şubat ayında Aston Villa karşısında alınan galibiyet, taraftarla yeniden bağ kurulmasını sağladı.

Ancak sezon başındaki kötü gidişat telafi edilemedi ve küme düşüş kaçınılmaz oldu.

MALİ TABLO VE GELECEK PLANLARI

Wolves'un mali açıdan ciddi bir kriz yaşamadığı belirtildi. Kulüp, 2024/25 sezonunda 15.3 milyon sterlin zarar açıklasa da oyuncu satışlarından 117 milyon sterlin gelir elde etti.

Önümüzdeki dönemde Joao Gomes ve Andre gibi önemli isimlerin ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Edwards'ın ise Championship'e hızlı dönüş hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını erkenden başlatmak istediği ifade edildi.

SONUÇ: KAÇINILMAZ SON

Wolves'un küme düşmesi, tek bir sezona değil yıllardır süregelen yanlış kararlar ve kötü planlamanın sonucu olarak değerlendiriliyor. Kulüp içinde yeni yönetimle birlikte daha uyumlu bir yapı kurulmaya çalışılsa da, taraftarların güveninin yeniden kazanılması zaman alacak.

Wolves için artık yeni hedef, Championship'te yeniden yapılanıp Premier Lig'e en kısa sürede geri dönmek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
IAB
