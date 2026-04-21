Başarıdan çöküşe: Wolverhampton'un 7 yıllık eriyişi!

SPORX ANALİZ|İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, uzun süredir devam eden düşüşün ardından küme düşmekten kurtulamadı. Takımın Championship'e düşmesi, West Ham United ile Crystal Palace arasında oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından matematiksel olarak kesinleşti.



SEZONUN SİMGESİ: "KIRIK KAPI"



Wolves'un antrenman tesisi Compton Park'taki giriş kapılarının bir gün aniden bozulması ve personelin kısa süreliğine içeri girememesi, kulübün sezonunu simgeleyen bir metafor oldu. Kasım ayında göreve gelen teknik direktör Rob Edwards, adeta parçalanmış bir takımı toparlamaya çalışsa da bu çaba kümede kalmaya yetmedi.



Sezonun üçüncü haftasından itibaren düşme hattından çıkamayan Wolves, yalnızca üç galibiyet alabildi.



TRANSFER HATALARI ÇÖKÜŞÜ GETİRDİ



Kulübün son yıllardaki en büyük sorunu, yıldız oyuncuların satışının ardından yerlerinin doldurulamaması oldu. Raul Jimenez, Diogo Jota, Ruben Neves, Matheus Cunha ve Rayan Ait-Nouri gibi önemli isimlerin ayrılığı sonrası kadro kalitesi ciddi şekilde düştü.



2025 yaz transfer döneminde yapılan hamleler ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Yeni transferlerin çoğu ilk 11'e giremezken, bazı isimler kısa sürede elden çıkarıldı veya kiralandı. Özellikle Premier Lig tecrübesine sahip oyuncu alınmaması büyük eleştiri topladı.



YÖNETİM KRİZİ VE TARAFTAR TEPKİSİ



Sezon boyunca taraftarların, kulüp sahibi Fosun ve eski başkan Jeff Shi'ye yönelik protestoları dikkat çekti. Ekim ayında tribünlerden yükselen "Takımı sattınız, kulübü de satın!" tezahüratları, kulüp içindeki kırılmayı gözler önüne serdi.



Jeff Shi'nin Aralık ayında yaptığı açıklamalarda küme düşme ihtimalini küçümser gibi bir tavır sergilemesi, taraftarın tepkisini daha da artırdı. Shi, teknik direktör Victor Pereira ile yolların ayrılmasından kısa süre sonra görevinden ayrıldı.



BAŞARIDAN ÇÖKÜŞE: 7 YILDA BÜYÜK GERİLEME



Wolves, Nuno Espirito Santo döneminde 2018'de Premier Lig'e yükselmiş, iki sezon üst üste 7'nci olmuş ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Ancak sonrasında gelen süreçte takım sırasıyla 13., 14., 16. ve son olarak küme düşme çizgisine kadar geriledi.



2021'den bu yana kulüp tam 6 farklı teknik direktörle çalıştı ve istikrarsızlık derinleşti.



EDWARDS UMUT VERDİ AMA YETERLİ OLMADI



Kasım ayında göreve gelen Rob Edwards, ilk 7 maçını kaybetse de ilerleyen süreçte takımın fiziksel seviyesini ve oyun temposunu artırdı. Şubat ayında Aston Villa karşısında alınan galibiyet, taraftarla yeniden bağ kurulmasını sağladı.



Ancak sezon başındaki kötü gidişat telafi edilemedi ve küme düşüş kaçınılmaz oldu.



MALİ TABLO VE GELECEK PLANLARI



Wolves'un mali açıdan ciddi bir kriz yaşamadığı belirtildi. Kulüp, 2024/25 sezonunda 15.3 milyon sterlin zarar açıklasa da oyuncu satışlarından 117 milyon sterlin gelir elde etti.



Önümüzdeki dönemde Joao Gomes ve Andre gibi önemli isimlerin ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Edwards'ın ise Championship'e hızlı dönüş hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını erkenden başlatmak istediği ifade edildi.



SONUÇ: KAÇINILMAZ SON



Wolves'un küme düşmesi, tek bir sezona değil yıllardır süregelen yanlış kararlar ve kötü planlamanın sonucu olarak değerlendiriliyor. Kulüp içinde yeni yönetimle birlikte daha uyumlu bir yapı kurulmaya çalışılsa da, taraftarların güveninin yeniden kazanılması zaman alacak.



Wolves için artık yeni hedef, Championship'te yeniden yapılanıp Premier Lig'e en kısa sürede geri dönmek.



