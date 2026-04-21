21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Anthony Gordon için 86 milyon euro!

Newcastle United, Bayern Münih'in ilgilendiği Anthony Gordon için 75 milyon sterlin (86 milyon euro) bekliyor.

calendar 21 Nisan 2026 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Anthony Gordon için 86 milyon euro!
Newcastle United, Bayern Münih'in ilgilendiği Anthony Gordon'un bonservisini belirledi.

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için 75 milyon sterlin (86 milyon euro) bonservis bedeli belirledi.

Gordon, Bayern Münih'in bu yaz en büyük transfer hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için şu anda 55 milyon sterlin (63 Milyon Euro) ödemeye hazır.

PAZARLIĞA AÇIK

The Times'ta yer alan habere göre, Newcastle United, istediği bonservise çıkılması durumunda İngiliz yıldız için Bayern Münih ile pazarlık yapmaya açık.

Gordon da Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Bayern Münih'in kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temasa geçebileceği kaydedildi.

İNGİLİZLERİ GERİDE BIRAKTI

Anthony Gordon için daha önce Arsenal ve Liverpool da gündeme gelmişti. The Times'ta yer alan haberde, Bayern Münih'in, Gordon transferinde şu anda iki ekibin de önünde olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Newcastle United forması altında bu sezon 46 maçta süre bulan Anthony Gordon, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
