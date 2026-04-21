Manchester United'da Casemiro yerine Tchouameni

Manchester United, sezon sonunda takımdan ayrılacak Casemiro'nun yerini doldurmak için harekete geçti.



İngiliz ekibi, Casemiro'nun yerine Real Madrid'den Aurelien Tchouameni'yi transfer etmek istiyor.



LİSTEDE İLK SIRADA



The Telegraph'ta yer alan habere göre, Fransız oyuncu Tchouameni, Manchester United'ın bu bölge için transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.



26 yaşındaki futbolcunun Manchester United'a transferi, Real Madrid'in yaz aylarındaki transfer politikasına da bağlı olacak. Real Madrid, yaz aylarında kadrosuna yeni bir orta saha takviyesi yapması ve bu transferi finanse etme ihtiyacı duyması halinde Tchouameni'nin Manchester United'a transferine izin verebilir.



BU SEZON PERFORMANSI



Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan Tchouameni, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



