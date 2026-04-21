21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Manchester United'da Casemiro yerine Tchouameni

Manchester United, sezon sonunda takımdan ayrılacak Casemiro'nun yerine Real Madrid'den Aurelien Tchouameni'yi transfer etmek istiyor.

21 Nisan 2026 14:48
Sporx.com dış haberler
Manchester United, sezon sonunda takımdan ayrılacak Casemiro'nun yerini doldurmak için harekete geçti.

İngiliz ekibi, Casemiro'nun yerine Real Madrid'den Aurelien Tchouameni'yi transfer etmek istiyor.

LİSTEDE İLK SIRADA

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Fransız oyuncu Tchouameni, Manchester United'ın bu bölge için transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

26 yaşındaki futbolcunun Manchester United'a transferi, Real Madrid'in yaz aylarındaki transfer politikasına da bağlı olacak. Real Madrid, yaz aylarında kadrosuna yeni bir orta saha takviyesi yapması ve bu transferi finanse etme ihtiyacı duyması halinde Tchouameni'nin Manchester United'a transferine izin verebilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan Tchouameni, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
