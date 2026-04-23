22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Barcelona kazandı ama Yamal'ı kaybetti!

İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın golünü penaltıdan Lamine Yamal attı. Yamal, golü sonrası sakatlandı ve oyundan çıktı.

calendar 23 Nisan 2026 00:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İspanya La Liga 33. hafta maçında lider Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Barcelona, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 40. dakikada penaltıdan Lamine Yamal attı.

Katalan ekibinin golünü atan Yamal, yaşadığı sakatlık sonrası ilk yarının uzatma dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

YAMAL'DA YIRTIK ŞÜPHESİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sol hamstringinde ağrı hisseden ve oyundan çıkmak zorunda kalan Yamal'da yırtık şüphesi bulunuyor.

Yamal'ın perşembe günü detaylı kontrolleri yapılacak. Yırtık tespit edilirse, La Liga'nın kalan maçlarında forma giyemeyecek. 18 yaşındaki genç futbolcu, yırtık tespit edilmesi durumunda 5 hafta sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nın başlangıcına yetişecek.

Barcelona'da 73. dakikada oyuna dahil olan Frenkie de Jong, 293 maç ile Katalan ekibinde en fazla maça çıkan Hollandalı futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 82 puana yükseldi ve takipçisi Real Madrid ile 9 puanlık farkı korudu. Celta Vigo, 44 puanda kaldı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Getafe deplasmanına gidecek. Celta Vigo, Villarreal ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
