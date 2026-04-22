22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
1-182'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-181'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-045'
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Günay Güvenç'e tepki, destek ve gözyaşları!

Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği maçında Günay Güvenç'e tepki gösterdi. Maç sonu taraftarların destek verdiği Günay için kulüpten de paylaşım geldi.

22 Nisan 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Günay Güvenç'e tepki, destek ve gözyaşları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaraylı taraftarlardan kaleci Günay Güvenç'e tepki geldi.

Günay Güvenç, kupadaki Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başladı ve Başkent ekibinin attığı ikinci golde büyük bir hata yaparak golü kalesinde gördü.

Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ardından Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞI VE DESTEK

Günay Güvenç, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaraylı taraftarların bir bölümü, bu anlarda Günay'ı tribüne çağırdı ve destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da bu anlarda Günay'a destek verdi.



TRİBÜNLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Günay Güvenç, tribünlere çağrıldığı dakikalarda taraftarlardan özür diledi.



GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray da maç sonu taraftarların Günay'a destek verdiği anları paylaştı ve bu paylaşımına, "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır." ifadelerini yazdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.