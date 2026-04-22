22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Çağrı Hakan Balta'dan sonra Berk Kızıldemir de Fenerbahçe'ye

Galatasaray'da kadro dışı kalan Berk Kızıldemir'in Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İki kulüp arasındaki altyapı gerilimi yeniden gündemde.

calendar 22 Nisan 2026 12:33 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 12:34
Haber: Sporx.com
Çağrı Hakan Balta'dan sonra Berk Kızıldemir de Fenerbahçe'ye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet yeni bir iddiayla yeniden alevlendi. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Yakup Çınar'ın haberine göre 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye katılacak.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Galatasaray'da bir süredir kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki futbolcunun, yeni adresinin sarı-lacivertliler olması bekleniyor.

Bu gelişme, iki kulüp arasında daha önce yaşanan bir başka transfer tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalaması sonrası sarı-kırmızılı kulüp, usulsüzlük iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.



İKİ FUTBOLCU YAKIN ARKADAŞ...

Berk Kızıldemir ile Çağrı Hakan Balta'nın yakın arkadaş olduğu da bilinirken, iki genç oyuncunun aynı takımda buluşma ihtimali dikkat çekiyor.

Taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu transfer iddiasının önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.