Hornets, Coby White ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Charlotte Hornets, guard Coby White ile uzun vadeli sözleşme imzalamayı hedefliyor.



Genel menajer Jeff Peterson, sezon sonu basın toplantısında White'ın takımın geleceğinde önemli bir parça olduğunu vurguladı:



"Coby'yi takıma kattığımızda onun uzun yıllar bizimle olacağını hayal etmiştik. Sadece sahadaki performansı değil, karakteri, yaklaşımı ve profesyonelliği de bizi etkiliyor. Kısa sürede başardıklarıyla gurur duyuyorum."



White, 1 Temmuz itibarıyla serbest oyuncu statüsüne geçecek.



Hornets, White'ı takas döneminde Collin Sexton ve üç ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmış, daha sonra bu paket iki ikinci tur hakkı olarak güncellenmişti. Bunun nedeni oyuncunun sol baldır sakatlığı yaşadığının ortaya çıkmasıydı.



White, Hornets formasıyla çıktığı 21 maçta kenardan gelerek 19.4 dakikada 15.6 sayı ortalaması yakaladı. %46.1 saha içi isabetiyle oynayan oyuncu, maç başına 5.2 üçlük denemesinde %39.1 isabet oranı tutturdu.



