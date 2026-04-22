22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Hornets, Coby White ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Charlotte Hornets, guard Coby White ile uzun vadeli sözleşme imzalamayı hedefliyor.

calendar 22 Nisan 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Genel menajer Jeff Peterson, sezon sonu basın toplantısında White'ın takımın geleceğinde önemli bir parça olduğunu vurguladı:

"Coby'yi takıma kattığımızda onun uzun yıllar bizimle olacağını hayal etmiştik. Sadece sahadaki performansı değil, karakteri, yaklaşımı ve profesyonelliği de bizi etkiliyor. Kısa sürede başardıklarıyla gurur duyuyorum."

White, 1 Temmuz itibarıyla serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Hornets, White'ı takas döneminde Collin Sexton ve üç ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmış, daha sonra bu paket iki ikinci tur hakkı olarak güncellenmişti. Bunun nedeni oyuncunun sol baldır sakatlığı yaşadığının ortaya çıkmasıydı.

White, Hornets formasıyla çıktığı 21 maçta kenardan gelerek 19.4 dakikada 15.6 sayı ortalaması yakaladı. %46.1 saha içi isabetiyle oynayan oyuncu, maç başına 5.2 üçlük denemesinde %39.1 isabet oranı tutturdu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
