22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Samsunspor, Trabzonspor maçı için hakem değişikliği istedi

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan'ın değiştirilmesini istedi.

22 Nisan 2026 17:00 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 17:19
Haber: Sporx.com
Samsunspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmaya Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Samsunspor Kulubü, Türkiye Futbol federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan, hakemin değiştirilmesini talep etti.

İŞTE SAMSUNPSOR'UN AÇIKLAMASI;

"Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink'e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan'ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.

Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır.

Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.

Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
