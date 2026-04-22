Samsunspor, Trabzonspor maçı için hakem değişikliği istedi

Samsunspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmaya Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.



Sosyal medyadan açıklama yapan Samsunspor Kulubü, Türkiye Futbol federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan, hakemin değiştirilmesini talep etti.



İŞTE SAMSUNPSOR'UN AÇIKLAMASI;



"Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink'e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan'ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.



Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır.



Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.



Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.



Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."



