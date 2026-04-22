22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

İspanya'da gündem yine Arda Güler: "Ne yetenek ama!"

La Liga'danın 33.haftasında Real Madrid, Alaves'i 2-1 mağlup etti. Bernabeu'da oynanan karşılamada Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. taraftarlar tarafından yuhlanırken, maça damgasını vuran isim yine Arda Güler'di.

calendar 22 Nisan 2026 14:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya'da gündem yine Arda Güler: 'Ne yetenek ama!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arda Güler, Real Madrid formasıyla Bayern Münih maçında gösterdiği performansın ardından bu kez Alaves maçında sergilediği oyunla gündemde. Alvaro Arbeloa'nın orta sahadaki vazgeçilmezi haline gelen 21 yaşındaki Arda dün akşamın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Real Madrid, dün akşam 33. hafta maçında Alaves'i konuk etti. Milli yıldızımız Arda Güler, 30. dakikada Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Fransız golcü, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Real Madrid, 50. dakiakda Vinicius Jr ile 2-0 öne geçti. Maçın skorunu ise 90+3'te Toni Martinez söyledi ve R. Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arda Güler, 28. dakikada korner kullandıktan sonra kendisine pas atmayan Trent Alexander Arnold'a "Neden pas vermiyorsun" şeklinde tepki gösterdi. Arnold'un orta açtığı pozisyonda Alaves kontra atak yakaladı.

"ARDA, NE YETENEK AMA!"

Arda Güler'in asisti dışındaki performansı da İspanyol basınında övgü aldı. İspanyol basınından gazeteci Guillermo Fernandez mücadeleyi değerlendirirken, Arda Güler için ayrı bir parantez açtı. Mundario'da yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arbeloa'nın takımının gollerini Vinicius ve Mbappé attı, ancak günün en büyük kahramanı Türk orta saha oyuncusuydu. Real Madrid, Avrupa kupalarından elenmesinin ardından gergin bir atmosferde Santiago Bernabéu'ya geri döndü. Taraftarlar, kupa kazanamadıkları bir sezonun hayal kırıklığı ile genç oyuncuların getirdiği umut arasındaki çelişki arasında kalarak, öfkelerini takımın üzerine yöneltti. Vinicius Jr., Kylian Mbappé ve Eduardo Camavinga'ya yönelik yuhalamalar, takımın içindeki sorunların bir yansımasıydı."

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.