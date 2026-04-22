22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Recep Uçar: "Amacımız ligde bulunduğumuz yeri korumak"

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayserispor maçı için gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Nisan 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Amacımız ligde bulunduğumuz yeri korumak'
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, fiziksel ve zihinsel anlamda en az Fenerbahçe maçı kadar zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Fenerbahçe karşısında aldıkları sonucun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Uçar, "Daha iyisi de olabilirdi ama şu an itibarıyla son haftalarda yakaladığımız momentumu devam ettiriyoruz." dedi.

Uçar, hafta sonu Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim daha önce de görev yaptığım bir kulüp. En az Fenerbahçe maçı kadar zor bir maç bizi bekliyor. Bu çok net. Son dört maç artık. Ligin telafisi olmayan haftalarını oynuyoruz. Dolayısıyla o şehri, o takımı iyi bilen birisi olarak da bizi nasıl bir ambiyansın, nasıl bir oyunun beklediği bilen bir insanım. Hem fiziksel hem zihinsel anlamda en az Fenerbahçe maçı kadar zor olacak bir maç."

"Amacımız ligde en azından bulunduğumuz yeri koruyabilmek"

Sahalarında oynadıkları son dört maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Uçar, "Bu bizim adımıza güzel. Deplasmanlarda da son haftalarda kötü sonuçlar almıyoruz, bu da iyi. Kayserispor'un her ne kadar kendilerine göre ligde kalma hedefi varsa da Çaykur Rizespor olarak biz de hedefleri olan bir takımız. Şu an itibarıyla 37 puanla ligin 8. sırasında yer almaktayız. Bu seneki amacımız ligde en azından bulunduğumuz yeri koruyabilmek. Üç puanlı sistemde baktığımızda kulübümüzün bugüne kadar 8. sırada bitirmemişti. Oyuncularımızla beraber bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. İnşallah da amacımız en güzel şekilde hazırlanıp yakaladığımız momentumu devam ettirmektir. Taraftarımızın yüzünü hafta sonu güldürüp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Uçar, takımdaki sakat ve cezalı oyuncularla ilgili, "Sakatlığından dolayı Zeqiri sezonu kapattı. Kart cezası olan arkadaşlarımız var. Samet Akaydın kırmızı kart cezası. Taylan Antalyalı ve Augusto da sarı kart cezasından dolayı hafta sonu takımda yer alamayacaklar. Ama bu takımın her ferdi, her oyuncusu değerli. O pozisyonda oynayacak arkadaşların da umarım en az onlar kadar takıma katkı sağlayabileceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin bitimine dört hafta kaldığını hatırlatan Uçar, "Biz bir yandan bu ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Kulüpler yaşayan organizmalar. Gelecekle alakalı planlar da yapılıyor. Bununla alakalı ufak ufak görüşmelerimiz oluyor. Önceliğimiz bu sene itibarıyla en iyi yerde bitirebilmek." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
