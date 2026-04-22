22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçeli Agnieszka Korneluk voleybolu bıraktı!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Agnieszka Korneluk, voleybol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

calendar 22 Nisan 2026 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Agnieszka Korneluk, voleybol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Korneluk, emekliliğe ayrıldığını şu cümlelerle duyurdu:

"Neden bu vedayı erteliyordum? Çünkü kimse vedaları sevmez ama bu veda özel. 20 yılı aşkın antrenman ve profesyonel kariyerin ardından hayatımın bu dönemi artık sona eriyor.

Bu veda üzgün bir veda olmayacak, voleybol gibi pozitif duygularla dolu olacak. Beni tanıyanlar gözyaşlarımı ve öfkemi de gördü ama her zaman gerçek oldum. Bu yolculukta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve gelişmeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Taraftarlar… Siz olmasaydınız biz olmazdık. Milli takımı temsil etmek benim için her zaman büyük bir gururdu. Voleybola tüm kalbimi verdim. Şimdi ise başka bir sevgiyle, hayattaki diğer büyük hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sakatlıksız geçen yıllar ve bu yolculuk için Tanrı'ya teşekkür ederim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
