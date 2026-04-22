Bellingham'dan dikkat çeken yatırım: 1 milyon sterlin

Real Madrid'in orta sahadaki yıldızı Jude Bellingham, spor dünyasında dikkat çeken bir yatırım gerçekleştirdi.



22 yaşındaki futbolcu, Birmingham Phoenix kriket takımının yüzde 1,2'lik hissesini satın aldı.



Edgbaston merkezli kulübün geçtiğimiz yıl satışa sunulan hisselerinin yüzde 49'u, Bellingham'ın eski takımı Birmingham City'nin de sahibi olan Knighthead Capital Management tarafından 40 milyon sterlin karşılığında devralınmıştı. Kulüpteki yüzde 51'lik pay ise Warwickshire'ın elinde kalmıştı.



Bellingham'ın, her iki taraftan da yüzde 0,6'lık pay alarak toplamda yüzde 1,2 hisseye ulaştığı ve bu yatırımın yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde olduğu ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Warwickshire'ın kulüpteki kontrolü yüzde 50,4 ile sürmeye devam etti.



Genç futbolcu, yaptığı açıklamada şehre karşı bir sorumluluk hissettiğini belirterek, "Bu şehre bir şeyler borçlu olduğumu düşünüyorum." dedi. Ayrıca, "Büyürken hem kriket hem futbol oynama şansı buldum ama herkes bu imkâna sahip değil." ifadelerini kullandı.



Krikete olan ilgisiyle bilinen Bellingham, altyapı döneminde Worcestershire'daki Hagley Kriket Kulübü'nde de oynamıştı. Daha önce verdiği bir röportajda ise başka bir sporcu olmayı seçse kriketçi Ben Stokes olmak isteyeceğini dile getirmişti.



