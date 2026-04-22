22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Bellingham'dan dikkat çeken yatırım: 1 milyon sterlin

Jude Bellingham, Birmingham Phoenix kriket takımına yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak kulüpten yüzde 1,2 hisse satın aldı.

calendar 22 Nisan 2026 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 17:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in orta sahadaki yıldızı Jude Bellingham, spor dünyasında dikkat çeken bir yatırım gerçekleştirdi.

22 yaşındaki futbolcu, Birmingham Phoenix kriket takımının yüzde 1,2'lik hissesini satın aldı.

Edgbaston merkezli kulübün geçtiğimiz yıl satışa sunulan hisselerinin yüzde 49'u, Bellingham'ın eski takımı Birmingham City'nin de sahibi olan Knighthead Capital Management tarafından 40 milyon sterlin karşılığında devralınmıştı. Kulüpteki yüzde 51'lik pay ise Warwickshire'ın elinde kalmıştı.

Bellingham'ın, her iki taraftan da yüzde 0,6'lık pay alarak toplamda yüzde 1,2 hisseye ulaştığı ve bu yatırımın yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde olduğu ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Warwickshire'ın kulüpteki kontrolü yüzde 50,4 ile sürmeye devam etti.

Genç futbolcu, yaptığı açıklamada şehre karşı bir sorumluluk hissettiğini belirterek, "Bu şehre bir şeyler borçlu olduğumu düşünüyorum." dedi. Ayrıca, "Büyürken hem kriket hem futbol oynama şansı buldum ama herkes bu imkâna sahip değil." ifadelerini kullandı.

Krikete olan ilgisiyle bilinen Bellingham, altyapı döneminde Worcestershire'daki Hagley Kriket Kulübü'nde de oynamıştı. Daha önce verdiği bir röportajda ise başka bir sporcu olmayı seçse kriketçi Ben Stokes olmak isteyeceğini dile getirmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
