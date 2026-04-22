Samsunspor'da 2 isim Trabzonspor maçında yok

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.



B Grubu'nu 4 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan Samsunspor, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ile eşleşti.



Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.



Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



