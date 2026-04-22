Kim Min-Jae için flaş iddia!

Fenerbahçe'nin Bayern Münih stoperi Kim Min-Jae ile görüştüğü yönündeki haberler hakkında Alman basınından şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

calendar 22 Nisan 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 12:20
Kim Min-Jae için flaş iddia!
Bu sezon oldukça sorun yaşadığı savunmanın göbeğine en az iki takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine aldı. Ancak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin kısa bir süre önce Güney Koreli futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Alman basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

AYRILMAYI PLANLAMIYOR

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg, Kim Min-Jae'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Plettenberg, Güney Koreli futbolcunun takıma bağlı olduğunu ve herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını belirtti.

Florian Plettenberg ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

2021/22 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Güney Koreli stoper, 2022 yazında 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
