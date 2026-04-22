22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Bulls'ta Billy Donovan dönemi sona erdi

Koç Billy Donovan, Chicago Bulls başantrenörlüğü görevinden ayrılma kararı aldı.

22 Nisan 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bulls'ta Billy Donovan dönemi sona erdi
Koç Billy Donovan, Chicago Bulls başantrenörlüğü görevinden ayrılma kararı aldı.

Donovan, 2020 yılında Oklahoma City Thunder'dan ayrıldıktan sonra Bulls'un başına geçmiş ve son altı sezondur görev yapıyordu.

Kulüp yönetimindeki değişikliklere rağmen Bulls'un Donovan ile devam etmek istediği belirtilirken, organizasyon 6 Nisan'da basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yollarını ayırmıştı.

Donovan ise yeni bir üst düzey yönetici arayışına giren kulübün önünü açmak adına "temiz bir başlangıç" yapılmasını istediğini belirterek görevinden ayrıldı.

Tecrübeli koç, son bir hafta içerisinde kulüp sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve kendisine hem başantrenör olarak devam etme hem de yönetimsel bir rol üstlenme seçenekleri sunuldu.

Buna rağmen Donovan, koçluk kariyerine devam etme kararı aldı ve boş pozisyonlar için en güçlü adaylardan biri olması bekleniyor.

Donovan, 2025 yazında New York Knicks tarafından da istenmiş ancak Bulls ile sözleşme uzatmayı tercih etmişti. Ayrıca University of North Carolina da kendisiyle görüşmek istemiş, ancak sonrasında Michael Malone ile anlaşma sağlamıştı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
