Bulls'ta Billy Donovan dönemi sona erdi

Koç Billy Donovan, Chicago Bulls başantrenörlüğü görevinden ayrılma kararı aldı.



Donovan, 2020 yılında Oklahoma City Thunder'dan ayrıldıktan sonra Bulls'un başına geçmiş ve son altı sezondur görev yapıyordu.



Kulüp yönetimindeki değişikliklere rağmen Bulls'un Donovan ile devam etmek istediği belirtilirken, organizasyon 6 Nisan'da basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas ve genel menajer Marc Eversley ile yollarını ayırmıştı.



Donovan ise yeni bir üst düzey yönetici arayışına giren kulübün önünü açmak adına "temiz bir başlangıç" yapılmasını istediğini belirterek görevinden ayrıldı.



Tecrübeli koç, son bir hafta içerisinde kulüp sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve kendisine hem başantrenör olarak devam etme hem de yönetimsel bir rol üstlenme seçenekleri sunuldu.



Buna rağmen Donovan, koçluk kariyerine devam etme kararı aldı ve boş pozisyonlar için en güçlü adaylardan biri olması bekleniyor.



Donovan, 2025 yazında New York Knicks tarafından da istenmiş ancak Bulls ile sözleşme uzatmayı tercih etmişti. Ayrıca University of North Carolina da kendisiyle görüşmek istemiş, ancak sonrasında Michael Malone ile anlaşma sağlamıştı



