22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçe'nin elenişi sonrası Rıdvan Dilmen'den sert sözler

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından, eski futbolcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

calendar 22 Nisan 2026 09:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Sarı-lacivertli ekibin kupadan elenmesinin ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele uzatmalara taşındı. Konyaspor'da 120+2. dakikada Jevtovic, penaltıdan attığı golle takımını yarı finale yükselten isim oldu.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşmanın ardından, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Dilmen, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!"

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
