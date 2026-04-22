Fenerbahçe'nin elenişi sonrası Rıdvan Dilmen'den sert sözler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Sarı-lacivertli ekibin kupadan elenmesinin ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele uzatmalara taşındı. Konyaspor'da 120+2. dakikada Jevtovic, penaltıdan attığı golle takımını yarı finale yükselten isim oldu.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşmanın ardından, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Dilmen, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!"
Sarı-lacivertli ekibin kupadan elenmesinin ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele uzatmalara taşındı. Konyaspor'da 120+2. dakikada Jevtovic, penaltıdan attığı golle takımını yarı finale yükselten isim oldu.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elendiği karşılaşmanın ardından, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Dilmen, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!"