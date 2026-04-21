21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
1-0UZS
21 Nisan
Brighton-Chelsea
3-0
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
1-0
21 Nisan
Mallorca-Valencia
1-1
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
2-083'
21 Nisan
Girona-Real Betis
2-390'
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
1-2

Fred'den Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Nisan 2026 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 sona eren maçta uzatmalarda gol yedi.

Sarı-lacivertliler, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe'de forma giyen Fred, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR!"

Son günlerde alınan sonuçlarla ilgili konuşan Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor." dedi.

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu SÜper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
