Dursun Özbek'ten Fenerbahçe yasağı

Şampiyonluk yolunda Galatasaray en önemli maçına 26 Nisan Pazar günü çıkacak.
Ancak Sarı - Kırmızılı ekipte RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok konuşulan konu "Bilet var mı?" sorusu oldu.
Yoğun talep nedeniyle Galatasaray yönetimi büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.
DURSUN ÖZBEK'TEN YASA
Başkan Dursun Özbek'in, davetiye verilmesine sınırlama getirdiği öğrenildi. Bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin, gelen yoğun talepler karşısında çözümü telefonlarını kapatmakta bulduğu belirtildi.
TALEP PATLAMASI OLDU
Kaynaklar, "Çok az sayıda bilet satışa çıkacak. 100 bin kişilik stadımız olsa çok rahat dolardı. Elimizden bir şey gelmiyor. Kombinesi olanlar şanslı. Bu maçta herkes tribünde olmak istiyor ama sınırlı sayıda bilet satışa çıkarabileceğiz" ifadelerini kullandı.
Yoğun talep ve sınırlı bilet satışı nedeniyle derbi atmosferinin daha da özel olacağı, kombine sahiplerinin avantajlı konumda bulunduğu vurgulandı.
BİLETLER HENÜZ SATIŞA ÇIKMADI
26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için biletler henüz satışa çıkmadı. Biletlerin en geç 24 Nisan'da satışa sunulması bekleniyor. [Halk]
