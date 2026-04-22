22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe yasağı

Galatasaray'da tüm gözler pazar akşamı RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilirken Sarı Kırmızılı yönetimde bilet krizi patlak verdi. Başkan Dursun Özbek'in gelen istekler üzerine ekibine verdiği talimat ortaya çıktı.

22 Nisan 2026 10:41
Fotoğraf: AA
Şampiyonluk yolunda Galatasaray en önemli maçına 26 Nisan Pazar günü çıkacak.

Ancak Sarı - Kırmızılı ekipte RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok konuşulan konu "Bilet var mı?" sorusu oldu.

Yoğun talep nedeniyle Galatasaray yönetimi büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN YASA

Başkan Dursun Özbek'in, davetiye verilmesine sınırlama getirdiği öğrenildi. Bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin, gelen yoğun talepler karşısında çözümü telefonlarını kapatmakta bulduğu belirtildi.

TALEP PATLAMASI OLDU

Kaynaklar, "Çok az sayıda bilet satışa çıkacak. 100 bin kişilik stadımız olsa çok rahat dolardı. Elimizden bir şey gelmiyor. Kombinesi olanlar şanslı. Bu maçta herkes tribünde olmak istiyor ama sınırlı sayıda bilet satışa çıkarabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yoğun talep ve sınırlı bilet satışı nedeniyle derbi atmosferinin daha da özel olacağı, kombine sahiplerinin avantajlı konumda bulunduğu vurgulandı.

BİLETLER HENÜZ SATIŞA ÇIKMADI

26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için biletler henüz satışa çıkmadı. Biletlerin en geç 24 Nisan'da satışa sunulması bekleniyor. [Halk]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
