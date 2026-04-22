İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'den farkı; istikrar

Galatasaray'ın 15 Ağustos'ta çıktığı Karagümrük maçının kadrosu neredeyse şu anki ideal 11'le bire bir aynı. Ama Fenerbahçe'nin 16 Ağustos'taki Göztepe maçının 11'inden tam 6 isimle yolların ayrılması dikkat çekiyor

İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'den farkı; istikrar
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak son 4 haftaya giren Galatasaray kadro istikrarıyla dikkat çekiyor...

Okan Buruk yönetiminin ligin 2. haftasındaki Karagümrük maçını 3-0 kazanan sarı-kırmızılıların o günkü 11'inde sadece o dönem henüz kadroya katılmayan kaleci Uğurcan Çakır yer almıyordu. Uğurcan dışında ideal 11'i ile sahaya çıkan Okan Buruk, kadro istikrarını ligin bu dönemine kadar koruyarak takımını son haftalara liderlik koltuğunda taşımayı başardı.

FENERBAHÇE'DE İSTİKRAR YOK!

Fenerbahçe'de ise bu durum çok farklı... Ligde ilk maçına 2. haftadaki Göztepe deplasmanında çıkan Sarı-Lacivertliler'in o günkü kadrosunda yer alan ve maça 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve En Nesyri bugün kadroda yer almayan isimler...

Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown ve Fred de Göztepe maçında ilk 11 oynayıp takımda kalan isimlerden.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
