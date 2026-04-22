İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'den farkı; istikrar

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olarak son 4 haftaya giren Galatasaray kadro istikrarıyla dikkat çekiyor...
Okan Buruk yönetiminin ligin 2. haftasındaki Karagümrük maçını 3-0 kazanan sarı-kırmızılıların o günkü 11'inde sadece o dönem henüz kadroya katılmayan kaleci Uğurcan Çakır yer almıyordu. Uğurcan dışında ideal 11'i ile sahaya çıkan Okan Buruk, kadro istikrarını ligin bu dönemine kadar koruyarak takımını son haftalara liderlik koltuğunda taşımayı başardı.
FENERBAHÇE'DE İSTİKRAR YOK!
Fenerbahçe'de ise bu durum çok farklı... Ligde ilk maçına 2. haftadaki Göztepe deplasmanında çıkan Sarı-Lacivertliler'in o günkü kadrosunda yer alan ve maça 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve En Nesyri bugün kadroda yer almayan isimler...
Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown ve Fred de Göztepe maçında ilk 11 oynayıp takımda kalan isimlerden.
