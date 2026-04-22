22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Karaborsa operasyonu: Sistemi kilitleyip derbi biletlerini toplu almışlar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satışı iddiasıyla düğmeye bastı. Passolig sistemini engelleyerek Fenerbahçe tribünündeki biletleri toplu şekilde kapatan şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli kıskaca alındı.

22 Nisan 2026 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karaborsa operasyonu: Sistemi kilitleyip derbi biletlerini toplu almışlar!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

Bu biletleri satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüpheli şahısların da sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşıldı.

Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, banka hesap hareketlerinde çok sayıda "maç", "devir", "tribün", "bilet", "GS", "FB", "BJK","kombine" açıklamalarıyla para transferleri bulunan şüphelilerin kendi aralarında da düzenli para akışının olduğu belirlendi.

Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağan dışı para giriş çıkışı tespit edilirken, zanlıların birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıkları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

İşlemleri için emniyete getirilen şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
