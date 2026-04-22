22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Udinese'nin Zaniolo planı: 10'a al, 20'ye sat!

Udinese'nin Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'dan 10 milyona alıp 20 milyon Euro'ya Milan'a satacağı öne sürüldü.

calendar 22 Nisan 2026 14:35
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sezon başında Udinese'ye kiralanan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Çizme basını, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

10'A ALIP 20'YE SATACAKLAR

Calciomercato kaynaklı haberde; Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan almaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinin, 10 milyon Euro karşılığında alacağı Zaniolo'yu oyuncuyla ilgilenen Milan'a 20 milyon Euro karşılığında satacağı öne sürüldü.

BU SEZON 12 GOLLÜK KATKI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.