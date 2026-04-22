22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçe'den Ederson için yalanlama!

Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yöneticiler, Ederson hakkında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı.

calendar 22 Nisan 2026 12:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Ederson için yalanlama!
Fenerbahçe'de Ederson, Çaykur Rizespor maçında 90+8. dakikada yediği golün ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu tepkiler sonrası Brezilyalı kalecinin ayrılmak istediği yönünde iddialar gündeme gelirken, sarı-lacivertli yöneticilerin konuyla ilgili açıklama yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından kaleci Ederson hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmişti. 90+8. dakikada yenen gol sonrası taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği de öne sürülmüştü.

GERÇEK DEĞİL
A Spor'da yer alan habere göre Ederson'un Fenerbahçe'den ayrılmayı istediği ve bu kararını sarı-lacivertli yöneticilerle paylaştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticileri, Ederson'la görüşme gerçekleştirdiklerini ve Brezilyalı kalecinin tek odağının sarı-lacivertli kulüp olduğunu ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
