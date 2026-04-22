Fenerbahçe'den Ederson için yalanlama!

Fenerbahçe'de Ederson, Çaykur Rizespor maçında 90+8. dakikada yediği golün ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu tepkiler sonrası Brezilyalı kalecinin ayrılmak istediği yönünde iddialar gündeme gelirken, sarı-lacivertli yöneticilerin konuyla ilgili açıklama yaptığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından kaleci Ederson hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmişti. 90+8. dakikada yenen gol sonrası taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği de öne sürülmüştü.
GERÇEK DEĞİL
A Spor'da yer alan habere göre Ederson'un Fenerbahçe'den ayrılmayı istediği ve bu kararını sarı-lacivertli yöneticilerle paylaştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticileri, Ederson'la görüşme gerçekleştirdiklerini ve Brezilyalı kalecinin tek odağının sarı-lacivertli kulüp olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından kaleci Ederson hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmişti. 90+8. dakikada yenen gol sonrası taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği de öne sürülmüştü.
GERÇEK DEĞİL
A Spor'da yer alan habere göre Ederson'un Fenerbahçe'den ayrılmayı istediği ve bu kararını sarı-lacivertli yöneticilerle paylaştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticileri, Ederson'la görüşme gerçekleştirdiklerini ve Brezilyalı kalecinin tek odağının sarı-lacivertli kulüp olduğunu ifade etti.