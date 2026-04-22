22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

"Arda Güler'i sevmiyor" denilen Mbappe'de gündem olan paylaşım

LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, Alaves'i 2-1 mağlup etti. Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde asist yaparak bu maçı da boş geçmedi. Karşılaşma sonrası ise Mbappe'den Arda Güler'le arasının bozuk olduğu dedikodularına cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

calendar 22 Nisan 2026 13:18
'Arda Güler'i sevmiyor' denilen Mbappe'de gündem olan paylaşım
Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında Alaves'i Santiago Bernabeu'da 2-1 mağlup etti. Son haftaların formda ismi Arda Güler, 30. dakikada Mbappe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Sosyal medyada son dönemde sık sık Kylian Mbappe'nin Arda Güler'i sevmediği ve ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiaları dolaşıyordu. Fransız yıldız maç bitince bu iddialara tek cümlelik bir paylaşımla son verdi.

Kylian Mbappe, Arda Güler'le sevinç karesini paylaştığı gönderisine "Benim küçük kardeşim" notunu düştü. Ayrıca Fransız yıldız, Arda Güler'in kendisini yer aldığı bir başka paylaşımını da alıntıladı. Mbappe'nin bu paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar ve futbolseverlerden büyük ilgi gördü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
