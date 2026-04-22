Splitter, Trail Blazers koçluğuyla ilgili iddialara açıklık getirdi

Koç Tiago Splitter, Portland Trail Blazers çevresinde artan koçluk söylentilerine yanıt verdi.



Splitter, takımın playoff mücadelesine odaklandığını ve profesyonelliğini korumaya çalıştığını ifade etti.



Kulübün geleceğe yönelik farklı koç adaylarını değerlendirdiğine dair haberler artarken, Splitter ise odağını tamamen takım içi sürece verdiğini belirtti.



"Sadece profesyonel kalmaya çalışıyorum. Soyunma odama ve ekibime odaklanıyorum, basketbola yoğunlaşıyorum. Göreve ilk geldiğimde de durum aynıydı," dedi.



Splitter, eski başantrenör Chauncey Billups'un federal bir soruşturma kapsamında Federal Bureau of Investigation tarafından gözaltına alınmasının ardından geçici başantrenörlük görevine getirilmişti.



Billups, şike bağlantılı bir poker organizasyonu kapsamında kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını reddetmişti.



Splitter yönetimindeki Blazers, sezonu 42 galibiyet - 40 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve beş yıl aradan sonra playofflara katılma başarısı gösterdi.



Sezon içerisinde maaşı artırılan Splitter ile daha uzun vadeli bir sözleşme de gündeme gelmişti. Ancak kendisine önerilen başantrenör maaşının NBA standartlarının altında kalması nedeniyle görüşmeler sezon sonrasına ertelendi.



Öte yandan kulübün yeni sahibi Tom Dundon'un hem NBA hem de kolej basketbolundan birçok adayla temas kurduğu ve uzun vadeli planlamalar yaptığı bildiriliyor.



