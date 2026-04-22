22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Splitter, Trail Blazers koçluğuyla ilgili iddialara açıklık getirdi

Koç Tiago Splitter, Portland Trail Blazers çevresinde artan koçluk söylentilerine yanıt verdi.

calendar 22 Nisan 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Splitter, Trail Blazers koçluğuyla ilgili iddialara açıklık getirdi
Koç Tiago Splitter, Portland Trail Blazers çevresinde artan koçluk söylentilerine yanıt verdi.

Splitter, takımın playoff mücadelesine odaklandığını ve profesyonelliğini korumaya çalıştığını ifade etti.

Kulübün geleceğe yönelik farklı koç adaylarını değerlendirdiğine dair haberler artarken, Splitter ise odağını tamamen takım içi sürece verdiğini belirtti.

"Sadece profesyonel kalmaya çalışıyorum. Soyunma odama ve ekibime odaklanıyorum, basketbola yoğunlaşıyorum. Göreve ilk geldiğimde de durum aynıydı," dedi.

Splitter, eski başantrenör Chauncey Billups'un federal bir soruşturma kapsamında Federal Bureau of Investigation tarafından gözaltına alınmasının ardından geçici başantrenörlük görevine getirilmişti.

Billups, şike bağlantılı bir poker organizasyonu kapsamında kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını reddetmişti.

Splitter yönetimindeki Blazers, sezonu 42 galibiyet - 40 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda 7. sırayı aldı ve beş yıl aradan sonra playofflara katılma başarısı gösterdi.

Sezon içerisinde maaşı artırılan Splitter ile daha uzun vadeli bir sözleşme de gündeme gelmişti. Ancak kendisine önerilen başantrenör maaşının NBA standartlarının altında kalması nedeniyle görüşmeler sezon sonrasına ertelendi.

Öte yandan kulübün yeni sahibi Tom Dundon'un hem NBA hem de kolej basketbolundan birçok adayla temas kurduğu ve uzun vadeli planlamalar yaptığı bildiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
