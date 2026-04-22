22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu parlıyor

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantileyen Bodrum FK'da genç yıldız Ali Habeşoğlu, sergilediği performansla takımını adeta sırtlıyor.

22 Nisan 2026 15:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu parlıyor
Trendyol 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK'nın genç yıldızı Ali Habeşoğlu performansıyla takımını sırtlıyor.

Bodrum'a sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'da yaptığı çıkışın ardından transfer edilen henüz 21 yaşındaki santrfor, gollerine 1'inci Lig'deki ilk yılında da devam etti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 golle takımını play-off finaline taşırken Ümit Milli Takım'a da seçilen Ali Habeşoğlu, Bodrum FK formasıyla 1'inci Lig'de 36 maçta 12 gol, 3 asistle oynuyor.

Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Ali, 15 kez ağları sarsan Arnavut futbolcu Seferi'den sonra takımın en skorer ismi konumunda. Özellikle sezonun ikinci yarısında attığı 9 golle takımını play-offa taşıyan 1.90'lık genç yıldız; uzun boyuna rağmen tekniği, top hakimiyeti ve hızıyla transferde gözde durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
