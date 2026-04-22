22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

FIBA, 2030 ve 2031 Dünya Kupaları için kararını verdi

FIBA Merkez Kurulu, 2030 Kadınlar Dünya Kupası için Japonya'yı, 2031 Erkekler Dünya Kupası için ise Fransa'yı ev sahibi olarak seçti

22 Nisan 2026 15:34
Haber: AA
 Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, FIBA 2030 Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliğini Japonya'ya, FIBA 2031 Dünya Kupası ev sahipliğini ise Fransa'ya verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yapılan değerlendirmelerin ardından Japonya'nın başkenti Tokyo, 2030 Dünya Kupası'na 26 Kasım-8 Aralık 2030 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Fransa'da ise Lille, Lyon ve Paris şehirleri 29 Ağustos-14 Eylül 2031 tarihlerinde 2031 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Final aşaması ise Paris'te oynanacak.

Japonya ve Fransa, küresel çapta organizasyonlar düzenleme konusunda elit ülkeler arasında yer aldığının belirtildiği açıklamada, iki ülkenin sırasıyla 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, şunları kaydetti:

"FIBA Dünya Kupaları'nın başarıyla anılmasının en önemli nedenlerinden biri, her seferinde doğru ev sahibinin seçilmesidir. Bu da basketbolu en popüler spor topluluğu haline getirme misyonumuzun temel taşını oluşturuyor. FIBA Merkez Kurulu, hem Japonya Basketbol Federasyonunun (JBA) hem de Fransa Basketbol Federasyonunun (FFBB) tekliflerinin, bir Dünya Kupası ev sahibinden beklediğimiz yüksek standartları karşıladığına karar verdi ve bu büyük sorumluluğu kendilerine emanet etti. Japonya ve Fransa, basketbolu seven iki ülke, taraftarlarımız, oyuncularımız ve iş ortaklarımız için son derece popüler iki destinasyon. Ancak bizi 2030 ve 2031 için asıl heyecanlandıran şey, bu iki ülkenin sahip olduğu ve etkinlikleri unutulmaz kılan o nadir özellik; yerel, kendine özgü dokunuşlarıyla mükemmelliği birleştirebilmeleri."

Japonya, daha önce FIBA 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış, Okinawa'da ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nın bir grubu düzenlenmişti.

Fransa ise ilk kez FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
