22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Samsunsporlu futbolcular, çocuklarla buluştu

Samsunsporlu futbolcular, 23 Nisan şenliğinde köy çocukları ile buluştu.

22 Nisan 2026 16:41
Samsunspor Kulübü, Tekkeköy ilçesinde kırsalda bulunan Kahyalı İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şenlik düzenledi.

Kahyalı İlkokulu bahçesinde yapılan etkinliğe Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım ile oyuncular Rick Van Drongelen, Joe Mendes, Elayis Tavsan ile altyapıdan futbolcular, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Rick Van Drongelen, Joe Mendes, Elayis Tavsan, minik öğrencilerle futbol oynadı. Şişme kaydırakta öğrencilere yardımcı olan futbolcular, onlarla eğlendi.

Samsunspor Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, bu tarz etkinliklerin çocukların hayat boyunca unutmayacağı bir etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

Çocuklarla birlikte kendilerinin de eğlendiğini dile getiren Yıldırım, "Futbolun topluma etkisi çok büyük. İnsanlara bu anlamda dokunmak gerek. Onlara mutluluk ve eğlence getirmek gerekiyor. Bu anlamda futbolun sporun da üzerinde bir etkisinin olduğunu görüyoruz." dedi.

Sağ kanat oyuncusu Elayis Tavsan ise annesinin Türk olduğuna işaret ederek, "Ben yarı Türk'üm, annem Türk. Türk kökenli bir oyuncu olarak ilk kez 23 Nisan etkinliğine katıldım. Çocuklarla beraber olmak onlarla vakit geçirmek çok keyifli." ifadesini kullandı.

Tecrübeli defans oyuncusu Van Drongelen de çocuklarla birlikte eğlenmenin güzelliğini dile getirdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
