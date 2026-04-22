Fenerbahçe Arsavev şampiyonluğa koşuyor!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Arsavev ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi. Dereğazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 11-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Sabastine, 12, 14, 58, 63 ve 82. dakikalarda Yağmur Uraz, 20. dakikada Peritan Bozdağ, 29. dakikada Busem Şeker, 55. dakikada Olga Massombo, 69 ve 79. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.
Ligde bitime 5 hafta kala Fenerbahçe Arsavev, en yakın takipçisi Galatasaray'a 1 maç fazlasıyla 10 puan fark attı.
Fenerbahçe Arsavev, ligde gelecek hafta deplasmanda Galatasaray Gain ile karşılaşacak.
