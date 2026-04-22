22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçe Arsavev şampiyonluğa koşuyor!

Fenerbahçe Arsavev, Çekmeköy'ü 11-0 mağlup etti ve bitime 5 hafta kala puan farkını 10'a çıkardı.

22 Nisan 2026 15:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. haftasında Fenerbahçe Arsavev ile Çekmeköy Bilgidoğa karşı karşıya geldi. Dereğazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 11-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Sabastine, 12, 14, 58, 63 ve 82. dakikalarda Yağmur Uraz, 20. dakikada Peritan Bozdağ, 29. dakikada Busem Şeker, 55. dakikada Olga Massombo, 69 ve 79. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

Ligde bitime 5 hafta kala Fenerbahçe Arsavev, en yakın takipçisi Galatasaray'a 1 maç fazlasıyla 10 puan fark attı.

Fenerbahçe Arsavev, ligde gelecek hafta deplasmanda Galatasaray Gain ile karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.