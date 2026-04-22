Galatasaray GAİN, Yüksekovaspor'a mağlup oldu!

Türkiye Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 19. haftanın erteleme maçında Yüksekovaspor, evinde Galatasaray GAİN'i konuk etti.



Şemdinli İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.



Yüksekovaspor'a galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Princella Adubea ve 63. dakikada Maiko Bebia penaltıdan kaydetti.



Galatasaray'ın tek golü ise 59. dakikada Marta'dan geldi.



Bu sonuçla Galatasaray GAİN, 61 puana ulaşarak ve bir maç eksiğine rağmen 2. sıradaki yerini korudu. Yüksekovaspor ise 44 puanla 7. basamakta kaldı. Bir sonraki haftada Galatasaray GAİN sahasında Fenerbahçe ArsaVev'i ağırlayacak, Yüksekovaspor ise Hakkarigücü'nü konuk edecek.



