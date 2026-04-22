22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Galatasaray GAİN, Yüksekovaspor'a mağlup oldu!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 19. haftanın erteleme maçında Yüksekovaspor, Galatasaray GAİN'i 2-1 mağlup etti.

22 Nisan 2026 15:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Türkiye Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 19. haftanın erteleme maçında Yüksekovaspor, evinde Galatasaray GAİN'i konuk etti.

Şemdinli İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.

Yüksekovaspor'a galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Princella Adubea ve 63. dakikada Maiko Bebia penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 59. dakikada Marta'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray GAİN, 61 puana ulaşarak ve bir maç eksiğine rağmen 2. sıradaki yerini korudu. Yüksekovaspor ise 44 puanla 7. basamakta kaldı. Bir sonraki haftada Galatasaray GAİN sahasında Fenerbahçe ArsaVev'i ağırlayacak, Yüksekovaspor ise Hakkarigücü'nü konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
