Karşıyaka Basket'in kaderi Ufuk Sarıcı'dan geçecek!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı hiç küme düşmeden aralıksız olmak üzere toplam 54 senelik tarihindeki en hayati haftaları yaşayan Karşıyaka'nın kaderi takımın efsane antrenörü olan Ufuk Sarıca'nın elinden geçecek.



Kaf-Kaf, 10 sezon boyunca çalıştırdığı yeşil-kırmızılılara 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşatıp tarihinde ilk kez EuroLeague'e taşıyan, 1 kez ligde, 2 kez de Avrupa'da final oynatan Ufuk Sarıca'ya bu kez kümede kalma savaşında rakip olacak.



Daha önce oyuncu olarak görev yaptığı, 2012'de antrenörlüğe başladığı Karşıyaka'dan geçen sezon ortasında kulüpteki ana sponsor krizi, mali sıkıntılar ve kadronun dağılması sonrası ayrılan Ufuk Sarıca bu sezon ligin yeni ekibi Safiport Erokspor'un başına geçti. Futbolda 1'inci Lig'e çıkıp direkt Süper Lig'e yükselmenin kapısına kadar gelen İstanbul temsilcisi, Sarıca yönetiminde basketbolda ligdeki ilk yılında play-off oynamayı garantiledi. Karşıyaka'nın adını ilçede Bostanlı'da parka ve kulüp tesislerinde altyapı salonuna verdiği Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor ligde bitime 3 hafta kala düşme korkusu yaşayan Kaf-Kaf ve Bursaspor'la üst üste karşılaşacak.



SON HAFTALAR NEFES KESECEK



Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 4 haftada 3 galibiyet alarak kurtuluş için umutlanan Karşıyaka 26 Nisan Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda daha önce birlikte birçok zafer kazandığı Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor'u mutlak kazanma hedefiyle ağırlayacak. Bu hafta küme düşen Büyükçekmece'yle evinde oynayacak Bursaspor, haftaya ise Sarıca yönetimindeki Erokspor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka ve Bursaspor ligin son haftasında ise İzmir'de Kaf-Kaf'ın ev sahipliğinde rakip olacak. Ligde son 3 maç öncesi düşme hattındaki Karşıyaka'nın 7, bir üst basamağındaki Bursaspor'un 8 galibiyeti var. 9'ar galibiyeti olan Manisa Basket, Mersin Spor ve Aliağa Petkimspor da henüz kümede kalmayı garantilemedi.



