22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Karşıyaka Basket'in kaderi Ufuk Sarıcı'dan geçecek!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşayan Karşıyaka'da gözler, kulübün efsane antrenörü Ufuk Sarıca'ya ile olan karşılaşmaya çevirildi.

22 Nisan 2026 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı hiç küme düşmeden aralıksız olmak üzere toplam 54 senelik tarihindeki en hayati haftaları yaşayan Karşıyaka'nın kaderi takımın efsane antrenörü olan Ufuk Sarıca'nın elinden geçecek.

Kaf-Kaf, 10 sezon boyunca çalıştırdığı yeşil-kırmızılılara 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşatıp tarihinde ilk kez EuroLeague'e taşıyan, 1 kez ligde, 2 kez de Avrupa'da final oynatan Ufuk Sarıca'ya bu kez kümede kalma savaşında rakip olacak.

Daha önce oyuncu olarak görev yaptığı, 2012'de antrenörlüğe başladığı Karşıyaka'dan geçen sezon ortasında kulüpteki ana sponsor krizi, mali sıkıntılar ve kadronun dağılması sonrası ayrılan Ufuk Sarıca bu sezon ligin yeni ekibi Safiport Erokspor'un başına geçti. Futbolda 1'inci Lig'e çıkıp direkt Süper Lig'e yükselmenin kapısına kadar gelen İstanbul temsilcisi, Sarıca yönetiminde basketbolda ligdeki ilk yılında play-off oynamayı garantiledi. Karşıyaka'nın adını ilçede Bostanlı'da parka ve kulüp tesislerinde altyapı salonuna verdiği Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor ligde bitime 3 hafta kala düşme korkusu yaşayan Kaf-Kaf ve Bursaspor'la üst üste karşılaşacak.

SON HAFTALAR NEFES KESECEK

Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 4 haftada 3 galibiyet alarak kurtuluş için umutlanan Karşıyaka 26 Nisan Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda daha önce birlikte birçok zafer kazandığı Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor'u mutlak kazanma hedefiyle ağırlayacak. Bu hafta küme düşen Büyükçekmece'yle evinde oynayacak Bursaspor, haftaya ise Sarıca yönetimindeki Erokspor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka ve Bursaspor ligin son haftasında ise İzmir'de Kaf-Kaf'ın ev sahipliğinde rakip olacak. Ligde son 3 maç öncesi düşme hattındaki Karşıyaka'nın 7, bir üst basamağındaki Bursaspor'un 8 galibiyeti var. 9'ar galibiyeti olan Manisa Basket, Mersin Spor ve Aliağa Petkimspor da henüz kümede kalmayı garantilemedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
