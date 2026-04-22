Real Madrid'e Jose Mourinho önerisi!

Real Madrid, yeni teknik direktörünü arıyor. Sezona Xabi Alonso ile başlayan İspanyol devi, Alonso sonrası koltuğu emanet ettiği Alvaro Arbeloa'da da aradığını bulamadı.



Real Madrid'in sezonu Arbeloa ile tamamlaması ve yeni sezon ile birlikte yeni bir teknik direktörü göreve getirmesi bekleniyor.



JOSE MOURINHO ÖNERİSİ



İspanyol devi için yeni bir iddia gündeme geldi. AS'ta yer alan habere göre, menajer Jorge Mendes, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Real Madrid'e önerdi.



Mendes, Benfica ile sözleşmesinde tazminat maddesi bulunan Portekizli teknik adam ile ilgili Real Madrid'e bilgi verdi.



SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE



Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.



Real Madrid'i daha önce 2010-2013 yılları arasında çalıştıran Mourinho da daha önce İspanyol devine dönmeye sıcak baktığını dile getirmişti.



MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE



Öte yandan Real Madrid'in yıldız isimlerinden Kylian Mbappe'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Mbappe, Instagram'da paylaşılan ve kendisi ve Arda Güler ile birlikte Mourinho'nu yer aldığı görseli beğendi.



REAL MADRID'DE LİSTE UZUN!



Real Madrid'de Jose Mourinho ile birlikte teknik direktörlük görevi için birçok isim listede bulunuyor. Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak Didier Deschamps, Almanya'nın hocası Julian Nagelsmann, Milan Teknik Direktörü Max Allegri, Jürgen Klopp ve Mauricio Pochettino da Real Madrid ile adı geçen teknik direktörler olarak ön plana çıkıyor.



Real Madrid, şu anda Alvaro Arbeloa ile birlikte sezonu en iyi şekilde tamamlamayı planlıyor. Sezon sonunda ise İspanyol devinde göreve gelecek yeni teknik direktör büyük bir merakla bekleniyor.



