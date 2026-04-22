22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Real Madrid'e Jose Mourinho önerisi!

Jorge Mendes, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Real Madrid'e önerdi. Mendes, Real Madrid'e Portekizli teknik direktörün sözleşmesindeki tazminat maddesiyle ilgili bilgi verdi.

calendar 22 Nisan 2026 17:31 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 18:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'e Jose Mourinho önerisi!
Real Madrid, yeni teknik direktörünü arıyor. Sezona Xabi Alonso ile başlayan İspanyol devi, Alonso sonrası koltuğu emanet ettiği Alvaro Arbeloa'da da aradığını bulamadı.

Real Madrid'in sezonu Arbeloa ile tamamlaması ve yeni sezon ile birlikte yeni bir teknik direktörü göreve getirmesi bekleniyor.

JOSE MOURINHO ÖNERİSİ

İspanyol devi için yeni bir iddia gündeme geldi. AS'ta yer alan habere göre, menajer Jorge Mendes, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Real Madrid'e önerdi.

Mendes, Benfica ile sözleşmesinde tazminat maddesi bulunan Portekizli teknik adam ile ilgili Real Madrid'e bilgi verdi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

Fenerbahçe'den sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica ve Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmaya göre, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Real Madrid'i daha önce 2010-2013 yılları arasında çalıştıran Mourinho da daha önce İspanyol devine dönmeye sıcak baktığını dile getirmişti.

MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Öte yandan Real Madrid'in yıldız isimlerinden Kylian Mbappe'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Mbappe, Instagram'da paylaşılan ve kendisi ve Arda Güler ile birlikte Mourinho'nu yer aldığı görseli beğendi.

REAL MADRID'DE LİSTE UZUN!

Real Madrid'de Jose Mourinho ile birlikte teknik direktörlük görevi için birçok isim listede bulunuyor. Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak Didier Deschamps, Almanya'nın hocası Julian Nagelsmann, Milan Teknik Direktörü Max Allegri, Jürgen Klopp ve Mauricio Pochettino da Real Madrid ile adı geçen teknik direktörler olarak ön plana çıkıyor.

Real Madrid, şu anda Alvaro Arbeloa ile birlikte sezonu en iyi şekilde tamamlamayı planlıyor. Sezon sonunda ise İspanyol devinde göreve gelecek yeni teknik direktör büyük bir merakla bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
