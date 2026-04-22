22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Juventus, Alisson Becker'le söz kesti

Juventus, Liverpool'dan Alisson Becker ile sözlü anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcunun geleceği, Liverpool'un kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından netleşecek.

calendar 22 Nisan 2026 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, Alisson Becker'le söz kesti
Juventus, yeni sezonda kalesini Liverpool'dan Alisson Becker'e emanet edebilir.

Matteo Moretto'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 33 yaşındaki file bekçisi ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Juventus, bu gelişmenin ardından Liverpool'la görüşmelere başlamayı planlıyor.

Liverpool, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Alisson Becker ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.

Brezilyalı futbolcunun geleceği, Liverpool'un kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından netlik kazanacak.

Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
