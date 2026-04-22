Juventus, Alisson Becker'le söz kesti

Juventus, yeni sezonda kalesini Liverpool'dan Alisson Becker'e emanet edebilir.



Matteo Moretto'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 33 yaşındaki file bekçisi ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Juventus, bu gelişmenin ardından Liverpool'la görüşmelere başlamayı planlıyor.



Liverpool, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Alisson Becker ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.



Brezilyalı futbolcunun geleceği, Liverpool'un kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından netlik kazanacak.



Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alisson Becker'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.



