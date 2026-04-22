Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen, kadroya geri döndü.
Osimhen, kupadaki Gençlerbirliği maçında yedekler arasında yer aldı.
Okan Buruk, maç öncesi "Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Süre vermeye çalışacağız. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Tekrar konuşacağım. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz." dedi.
İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.
Osimhen, kupadaki Gençlerbirliği maçında yedekler arasında yer aldı.
Okan Buruk, maç öncesi "Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Süre vermeye çalışacağız. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Tekrar konuşacağım. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz." dedi.
İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.