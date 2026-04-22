22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-03'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
1-128'
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
1-034'
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandı

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Milli halterci Kaan Kahriman erkekler 79 kiloda gümüş madalya elde etti.

22 Nisan 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 79 kiloda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 79 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 156 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, silkmede 181 kiloyla beşinci olurken, toplamda 337 kiloluk derecesiyle organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
