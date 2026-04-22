22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-174'
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
0-05'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-15'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1DA
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
1-148'

Cengiz Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, bronz madalya aldı.

22 Nisan 2026 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cengiz Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandı
Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde milli güreşi, grekoromen stil 72 kiloda bronz madalya maçına çıktı.

Hırvat Pavel Puklavec ile karşılaşan Cengiz, 7-0 öne geçtiği müsabakada rakibine daha sonra 6 puan verse de skor üstünlüğünü koruyarak minderden 7-6 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

2019'un finalisti milli sporcu, Avrupa şampiyonalarındaki ikinci madalyasını elde etti.

Arnavutluk'ta dün Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla yenen ve çeyrek finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3'le geçen Cengiz, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Bronz madalya kazanan Cengiz Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olimpiyat hedefim için sıkletimden ayrılmak zorunda kalmıştım, üst sıklete çıkmıştım. Bu yüzden 2-3 sene kaybım oldu. Baktım madalyadan uzaklaşıyorum, tekrar kendi sıkletime döndüm." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl benim için sabır dolu geçti. Daha önce böyle bir yıl yaşamamıştım." diyen Cengiz, şöyle konuştu:

"Tüm konsantrem bu şampiyona içindi. Zihinsel bir savaş içindeyim. Rabbime şükürler olsun, buradan boş dönmedim. Her başarılı erkeğin arkasında her tarafı çiçek gibi yapan bir hanımefendi vardır. Benim için çok değerli eşimin desteği sayesinde bu başarıyı aldım. Çocuğumun doğumunda bile yanında olamadım, şampiyonaya denk gelmişti. 4 yaşında çocuğum var. Madalyamı oğlum Kuzey'e, çiçeğimi de annesine armağan ediyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
