Gençlerbirliği, Galatasaray'ı kupadan eledi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Müsabakanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk 45 dakikada iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.
Mücadelenin ikinci yarısına konuk takım Gençlerbirliği etkili girdi. Başkent temsilcisi, 51. dakikada yakaladığı hızlı hücumda Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 83. dakikada Adama Traore ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi. Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNALDE RAKİP SAMSUNSPOR YA DA TRABZONSPOR
Başkent ekibi, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Trabzonspor maçı, 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.
AHMED KUTUCU'YA TEPKİ
Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ahmed, mücadelenin 56. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Taraftarlar, performansını beğenmediği Ahmed'i çıkarken ıslıkladı.
GÜNAY'IN BÜYÜK HATASI GOLE NEDEN OLDU
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, müsabakanın 83. dakikasında yaptığı büyük hatayla Gençlerbirliği'nin gol atmasına neden oldu.
Günay, başkent temsilcisinde sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Kale önünde topu önünde bulan Adama Traore fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü hatanın ardından tezahüratla Günay'a destek vermeye çalışırken bir bölümü de her top geldiğinde tecrübeli file bekçisini ıslıkladı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, çok üzgün olduğu görülen Günay Güvenç'e moral verdi. ultrAslan'ın olduğu tribünden Günay lehine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'dan içeri giren takım arkadaşını tribüne getirmesi istedi.
Uzun süre beklemenin ardından yeniden sahaya dönen Günay'a taraftarlar büyük destek verdi. Duygulanarak ağladığı görülen Günay, taraftarın önüne giderek hem hatasından dolayı özür diledi hem de destek için teşekkür etti.
VICTOR OSIMHEN, 35 GÜN SONRA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemedi.
Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.
RAMS PARK'TA 13 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Sarı-kırmızılıların, iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, ardından taraftarı önünde 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 12 golü kalesinde gördü.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇ SONRA YENİLDİ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçın ardından mağlubiyet yaşadı.
Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Geçen sezon kupayı kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 gol yedi.
SEZONU KAPATMAYA 4 MAÇ KALDI
Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda 4 müsabakası kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'ın önünde sadece Trendyol Süper Lig maçları kaldı. Ligde üst üste 3, toplamda 25 kez şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Trabzonspor'un 6 puan önünde lider girdi.
Galatasaray, sezonun kalan bölümünde sırasıyla sahasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor, taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor ve dış sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.
40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Gençlerbirliği, 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Traore, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Metehan Mimaroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ın çeldiği top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında altıpas içinde Traore'nin dokunduğu topu sağ çaprazda önünde bulan Fıratcan Üzüm'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
53. dakikada sağ kanattaki Cihan Çanak'ın ortasında penaltı noktası civarındaki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı kurtardı.
Aynı dakikada sağ kanattaki Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
54. dakikada Lang'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan topu kurtardı.
72. dakikada Lang'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza yayı önünde bulan Nhaga'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Singo, altıpas içinde tamamlasa da gol ofsayt sebebiyle sayılmadı.
79. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kurtardı.
83. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kaleci Günay, ön direkte meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Seken topu önünde bulan Traore, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.
Gençlerbirliği, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey (Dk. 69 Sallai), Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Nhaga (Dk. 78 Osimhen), Sane (Dk. 69 Yunus Akgün), Ahmed Kutucu (Dk. 56 Barış Alper Yılmaz), Lang, Icardi
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 87 Tongya), Cihan Çanak (Dk. 69 Koita), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Hanousek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+5 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 90+5 Göktan Gürpüz)
Goller: Dk. 51 Fıratcan Üzüm, Dk. 83 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina, Dk. 90+3 Yunus Akgün, Victor Osimhen (Maç sonunda) (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Erhan Erentürk (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
