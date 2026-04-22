22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
1-180'
22 Nisan
Burnley-M.City
0-179'
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-045'
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde ikinciliği elde etti.

calendar 22 Nisan 2026 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başkent Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı.

Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo) ise sıkletlerinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu. Azerbaycan 133 puanla birinciliği elde ederken, Gürcistan 118 puanla üçüncü sırayı aldı.

AKGÜL: ''TARİHİ BİR ŞAMPİYONAYI GERİDE BIRAKTIK''

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, grekoromen stilde başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyledi.

Akgül, takım halinde ikinci olduklarını aktararak, "Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada tribünlerin Türklerle tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci oldu. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları 10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını vurgulayan Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var. Gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan grekoromen stilde Avrupa şampiyonu Azerbaycan ve ikinciliği elde eden Türkiye'nin sporcuları birlikte fotoğraf çektirdi.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
